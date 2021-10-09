Магнитная буря 9 октября 2021: какая защита лучше всего подходит против сильного геоудара, рассказываем

Вторая сильная магнитная буря ожидается 9 октября 2021 года. В этот день геомагнитное поле земли будет нестабильным и окажет довольно серьезное влияние на метеозависимых людей. Солнечный ветер будет порывистым, а это значит, что и геоудары начнут ударять по нашей планете нестабильно. Первый удар 9 октября прогнозируется в 4 утра и вызовет бурю длительностью в три часа. Второй удар случится вечером в 22.00 по Новосибирску и это будет началом последующей бури 10 октября.
Геомагнитная буря возникает, когда солнечная вспышка ускоряет заряженные частицы в солнечной атмосфере до очень высоких скоростей. Прибывая на Землю всего за 30 минут. При воздействии шторма могут быть повреждены технологии, электросети, радио, а также здоровье человека.
Наши читатели по-разному реагируют на ее воздействие:
- В такие дни возникает бессонница и жуткая головная боль.
- У меня в бурю паническая атака и грудь давит.
- У меня частое головокружение.
- Давление скачет и мигрень появляется.
- Общее состояние организма, неважное самочувствие, слабость, апатия, тревожное состояние.
Головная боль является одним из первых симптомов у метеопатов. Но люди бессильны перед проявлениями плохой космической погодой, поэтому лучшая защита от нее—это хорошее нападение-остановить ее воздействие до того, как она начнется.
И самым удачным приемом в данном случае будет — поддержание здорового образа жизни. Необходимо стараться поддерживать свою жизнь на ровном месте. Регулярно ешьте, спите и занимайтесь физическими упражнениями – кардиотренировки и растяжка эффективны для уменьшения головной боли. Кроме того, постарайтесь контролировать свой стресс, который считается первой причиной мигрени.