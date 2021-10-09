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Магнитная буря 9 октября 2021: какая защита лучше всего подходит против сильного геоудара, рассказываем

10:45:3310/8/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Люди бессильны перед проявлениями плохой космической погодой, поэтому лучшая защита от нее—это хорошее нападение-остановить ее воздействие до того, как она начнется.

При воздействии шторма могут быть повреждены технологии, электросети, радио, а также здоровье человека

Вторая сильная магнитная буря ожидается 9 октября 2021 года. В этот день геомагнитное поле земли будет нестабильным и окажет довольно серьезное влияние на метеозависимых людей. Солнечный ветер будет порывистым, а это значит, что и геоудары начнут ударять по нашей планете нестабильно. Первый удар 9 октября прогнозируется в 4 утра и вызовет бурю длительностью в три часа. Второй удар случится вечером в 22.00 по Новосибирску и это будет началом последующей бури 10 октября.

Геомагнитная буря возникает, когда солнечная вспышка ускоряет заряженные частицы в солнечной атмосфере до очень высоких скоростей. Прибывая на Землю всего за 30 минут. При воздействии шторма могут быть повреждены технологии, электросети, радио, а также здоровье человека.

Наши читатели по-разному реагируют на ее воздействие:

- В такие дни возникает бессонница и жуткая головная боль.

- У меня в бурю паническая атака и грудь давит.

- У меня частое головокружение.

- Давление скачет и мигрень появляется.

- Общее состояние организма, неважное самочувствие, слабость, апатия, тревожное состояние.

Головная боль является одним из первых симптомов у метеопатов. Но люди бессильны перед проявлениями плохой космической погодой, поэтому лучшая защита от нее—это хорошее нападение-остановить ее воздействие до того, как она начнется.

И самым удачным приемом в данном случае будет — поддержание здорового образа жизни. Необходимо стараться поддерживать свою жизнь на ровном месте. Регулярно ешьте, спите и занимайтесь физическими упражнениями – кардиотренировки и растяжка эффективны для уменьшения головной боли. Кроме того, постарайтесь контролировать свой стресс, который считается первой причиной мигрени.

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