С днем спецслужбы пожохраны МЧС – прикольные картинки и короткие стих для отправки по вотсап 9 октября

Профессия ваша — нам жизни спасать,
На помощь спешить и дела все бросать.
Спасёте от гибели, ветра, пожара,
Ведь вы не боитесь стихии удара.
Спокойно сегодня пусть праздник пройдет,
Несчастье, потоп стороной обойдёт.
Желаю семье вашей много терпенья,
Счастливых побольше пусть будет мгновений.
Твоей смелости, пожалуй,
Позавидует любой,
Ты спасатель наш отважный,
И гордимся мы тобой!
Ни ветра тебе, ни пламя,
Ни цунами не страшны,
Ты на сто процентов занят
Сохранением страны.
Меньше рисков пожелаем,
Всласть работа чтоб была,
И всегда, не отставая,
Чтоб удача рядом шла!
С Днем спасателя, ребята, От души вас поздравляю. Всем успехов и побед В деле значимом желаю.
Вам спасибо за работу,
Мужество, отвагу, силу,
Я желаю, чтобы счастье
В жизни вашей славной было.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru