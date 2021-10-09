Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С днем спецслужбы пожохраны МЧС – прикольные картинки и короткие стих для отправки по вотсап 9 октября

3:15:4910/9/2021Фото: bonnycards.ru
0

9 октября день создания пожарных подразделений особого назначения, призванных защищать стратегические объекты государственного уровня.

День Специальной пожарной охраны МЧС России

Профессия ваша — нам жизни спасать,
На помощь спешить и дела все бросать.
Спасёте от гибели, ветра, пожара,
Ведь вы не боитесь стихии удара.

Спокойно сегодня пусть праздник пройдет,
Несчастье, потоп стороной обойдёт.
Желаю семье вашей много терпенья,
Счастливых побольше пусть будет мгновений.

День Специальной пожарной охраны МЧС России

Твоей смелости, пожалуй,
Позавидует любой,
Ты спасатель наш отважный,
И гордимся мы тобой!

Ни ветра тебе, ни пламя,
Ни цунами не страшны,
Ты на сто процентов занят
Сохранением страны.

Меньше рисков пожелаем,
Всласть работа чтоб была,
И всегда, не отставая,
Чтоб удача рядом шла!

День Специальной пожарной охраны МЧС России

С Днем спасателя, ребята, От души вас поздравляю. Всем успехов и побед В деле значимом желаю.

Вам спасибо за работу,
Мужество, отвагу, силу,
Я желаю, чтобы счастье
В жизни вашей славной было.

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень специальной пожарной охраны мчс России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С днем спецслужбы пожохраны МЧС – прикольные картинки и короткие стих для отправки по вотсап 9 октября
3:15:49 10/9/2021
С днем спецслужбы пожохраны МЧС – прикольные картинки и короткие стих для отправки по вотсап 9 октября
Слабость после коронавируса: сколько длится и как ее вылечить
3:09:05 10/9/2021
Слабость после коронавируса: сколько длится и как ее вылечить
Грешно ли работать 9 октября в Покровскую субботу?
3:00:50 10/9/2021
Грешно ли работать 9 октября в Покровскую субботу?
Симптомы дельта-штамма коронавируса: почему этот вариант стал самым главным в мире в 2021 года
3:00:18 10/9/2021
Симптомы дельта-штамма коронавируса: почему этот вариант стал самым главным в мире в 2021 года
Главреда "Новой газеты" Муратова с присуждением Нобелевской премии мира поздравили Байден, Кремль и правительство РФ
2:55:46 10/9/2021
Главреда "Новой газеты" Муратова с присуждением Нобелевской премии мира поздравили Байден, Кремль и правительство РФ
Милые лечащие открыточки на День российской гомеопатии 9 октября
2:45:35 10/9/2021
Милые лечащие открыточки на День российской гомеопатии 9 октября
"Унизительное положение": Арестованная экс-замминистра просвещения Ракова сидит в одной камере с рецидивисткой
2:31:11 10/9/2021
"Унизительное положение": Арестованная экс-замминистра просвещения Ракова сидит в одной камере с рецидивисткой
Как понять, что усопшие слышат твои молитвы в Покровскую родительскую субботу 9 октября
2:30:01 10/9/2021
Как понять, что усопшие слышат твои молитвы в Покровскую родительскую субботу 9 октября
Рекордный рост цен на непродовольственные товары прогнозируют в России до конца 2021 года
2:17:21 10/9/2021
Рекордный рост цен на непродовольственные товары прогнозируют в России до конца 2021 года
Торжественные открытки на Преставление Апостола Иоанна Богослова 9 октября
2:15:45 10/9/2021
Торжественные открытки на Преставление Апостола Иоанна Богослова 9 октября