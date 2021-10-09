9 октября - Всемирный день почты: поздравления всем честным почтальонам в добрых открытках и словах

Работник почты, с Днем твоим
Сердечно поздравляю!
Пускай удачны будут дни,
Полны добром до края,
Пусть на работе ценят все
Твой труд — большой и нужный,
Ну а в твоей родной семье
Царят любовь и дружба!
Хочу поздравить очень срочно
Я нашу дорогую почту!
Посылки, письма, бандероли −
У вас всегда все под контролем!
И так неделя за неделей —
Вам ведь неведомо безделье!
Так как работа нелегка,
Скорей идите в отпуска!
Желаю набираться сил,
Настрой чтоб позитивным был,
Придет в конверте пусть удача,
Ведь она очень много значит!
А также крепкое здоровое
Пусть вам доставят бандеролью!
И прилетит к вам жаром пылким
Любовь огромная в посылке!
С Днём Почты Вас мы поздравляем,
Желаем доброго всего!
Пусть сбудется, о чём мечтали,
Исполнится как в сказке всё.
Вам и здоровья мы желаем,
И теплых, радостных деньков.
Чтоб на работе уважали
И чтоб ценили все кругом.
Пусть будет дома всё отлично,
Пусть любит, ждёт всегда семья.
Пусть будет гладко в жизни личной,
И не настигнет вас беда.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru