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21 декабря 2021 – День Зимнего солнцестояния: день радости и счастья. Что важно успеть сделать и что запрещено?

11:00:0510/9/2021Фото: Pixabay
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День Зимнего солнцестояния считается важной датой для обновления собственной жизни.

День Зимнего солнцестояния считается самым коротким в календарном году
День Зимнего солнцестояния считается самым коротким в календарном году

В этом году день Зимнего Солнцестояния выпал на 21 декабря. До этой важной даты ещё целых два с половиной месяца, чего вполне достаточно для полной подготовки к ней. Считается, что именно на это время приходится перерождение солнца, поэтому необходимо успеть попрощаться со всем старым и отжившим свой срок.

В первую очередь, это касается домашнего порядка. Приберитесь у себя в шкафах, отдайте нуждающимся одежду, которую давно не надевали, разложите все вещи максимально аккуратно. Посвятите один вечер на «чистку» вашего компьютера и смартфона, удалите все ненужные файлы и фотографии с памяти ваших устройств. Во-вторых, это касается и рабочего места. Наведите порядок на столе, где вы проводите большую часть времени, разберите все заметки, ксерокопии и прочие бумаги, выбросите всё, с чем уже давно необходимо попрощаться.

Помимо этого, постарайтесь вспомнить обо всех своих обещаниях и долгах. Если у вас есть материальная задолженность, то выплатите её в полном размере хотя бы за несколько дней до 21 декабря. Выполните все свои одолжения или предупредите человека о том, что вы уже не сможете это сделать. Также стоит разобраться со своим кругом общения. До дня Зимнего солнцестояния нужно хорошо подумать о том, с какими людьми лучше перестать контактировать.

В этот день нельзя проводить какие-либо шумные гуляния, употреблять алкоголь и питаться жирной и вредной пищей. Помимо этого, не стоит проводить этот день в одиночестве, лучше побыть со своей семьёй или самыми близкими. Нельзя забывать и о том, что 21 декабря в вашем доме не должно быть грязно.

Напомним, что на днях вышел гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 году. О том, что ждёт вас в грядущем году, можете ознакомиться в нашем материале.

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