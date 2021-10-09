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Лунный календарь посадок на октябрь 2021 года: Когда высевать яровой лук и озимый чеснок осенью?

1:00:2510/9/2021Фото: Pixabay
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В этом месяце будет сразу несколько благоприятных дней для того, чтобы высевать чеснок и лук.

Дату посадки чеснока и лука важно сверять по Лунному календарю
Дату посадки чеснока и лука важно сверять по Лунному календарю

Октябрь — важный для каждого огородника месяц. Именно за следующие три недели необходимо успеть высадить лук и чеснок. По Лунному календарю 2021 года еще есть достаточно времени для того, чтобы удачно высевать их. Сложность заключается в том, что посадка будет удачной только при определённой фазе Луны, а также далеко не под каждым Зодиакальным созвездием. Тем не менее, и таких дат в октябре будет много.

Самые благоприятные даты выпали на начало месяца — 8-12 октября. Это связано с растущей Луной, которая после Новолуния будет находиться в Бесплодных созвездиях знаков Зодиака. 16-17 октября — достаточно благоприятные дни не только благодаря тому, что тогда будет Луна в созвездии Рыб, но есть и небольшие недостатки. Во-первых, стихия знака — Вода, которая говорит о плохой зимостойкости, во-вторых, растущая Луна. Тем не менее, с точки зрения погодных условий, лучшие даты приходятся именно на десятые числа месяца. 21-23 октября — даты после Полнолуния, когда Небесное тело будет находиться в плодородных знаках Зодиака. Стоит отметить, что если вы будете заниматься подзимней посадкой севки ярового лука и озимого чеснока именно в эти даты, то необходимо заниматься этим до 11 утра по московскому времени. То же самое нужно сказать и про 26-28 октября. В последнюю неделю месяца Луна будет убывать и находиться в созвездии Рака, что является очень благоприятным условием. Тем не менее, не стоит забывать о том, что Рак — это водная стихия.

Напомним, что на днях вышел гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 году. О том, что ждёт вас в грядущем году, можете ознакомиться в нашем материале.

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