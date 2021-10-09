В Бердске на участке Чуйского тракта ФУАД «Сибирь» продолжит ремонт в 2022 году

Об итогах ремонта 2021 года на дорогах Новосибирской области рассказал начальник ФУАД «Сибирь» Федерального дорожного агентства Дмитрий Тулеев. И это не только возобновление строительства Восточного обхода Новосибирска, ставшее одним из самых заметных событий в дорожной отрасли региона. Немало сделано, по его словам на бердском 10-километровом участке трассы Р-256.
— В этом году отремонтировали 25 километров. Еще один 5-километровый участок Чуйского тракта км 33-38 в черте Бердска является переходящим на следующий год, хотя основная часть работ там уже выполнена. Еще на 93 км Р-254, Р-255 и Р-256 выполнили устройство слоев износа. Эта технология применяется для устранения мелких дефектов, защиты дорожной одежды, повышения параметров ровности проезжей части и сцепления колеса с поверхностью, что в итоге позволяет продлить межремонтный срок и повысить безопасность проезда, - цитирует Тулеева newsib.net.
Кроме этого, в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения оборудовали искусственное освещение на отрезке трассы Р-255 с 53 по 62 км — в границах райцентра Мошково и на 5 км трассы Р-256 в границах Искитима, Евсино и Керамокомбината. На многополосном участке Чуйского тракта с 56-го по 58-й км в Искитимском районе установили осевое тросовое ограждение, на 31-м км этой же дороги в Бердске меньше чем за полгода построили надземный пешеходный переход, рассказал глава ФУАД «Сибирь».