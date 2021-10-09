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В Бердске на участке Чуйского тракта ФУАД «Сибирь» продолжит ремонт в 2022 году

8:34:3910/9/2021
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На 31-м км трассы Р-256 в Новом поселке Бердска меньше чем за полгода построили надземный пешеходный переход.

ФУАД всерьез занимается бердским участком Чуйского тракта

Об итогах ремонта 2021 года на дорогах Новосибирской области рассказал начальник ФУАД «Сибирь» Федерального дорожного агентства Дмитрий Тулеев. И это не только возобновление строительства Восточного обхода Новосибирска, ставшее одним из самых заметных событий в дорожной отрасли региона. Немало сделано, по его словам на бердском 10-километровом участке трассы Р-256.

— В этом году отремонтировали 25 километров. Еще один 5-километровый участок Чуйского тракта км 33-38 в черте Бердска является переходящим на следующий год, хотя основная часть работ там уже выполнена. Еще на 93 км Р-254, Р-255 и Р-256 выполнили устройство слоев износа. Эта технология применяется для устранения мелких дефектов, защиты дорожной одежды, повышения параметров ровности проезжей части и сцепления колеса с поверхностью, что в итоге позволяет продлить межремонтный срок и повысить безопасность проезда, - цитирует Тулеева newsib.net.

Кроме этого, в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения оборудовали искусственное освещение на отрезке трассы Р-255 с 53 по 62 км — в границах райцентра Мошково и на 5 км трассы Р-256 в границах Искитима, Евсино и Керамокомбината. На многополосном участке Чуйского тракта с 56-го по 58-й км в Искитимском районе установили осевое тросовое ограждение, на 31-м км этой же дороги в Бердске меньше чем за полгода построили надземный пешеходный переход, рассказал глава ФУАД «Сибирь».

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