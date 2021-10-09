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Симптомы дельта-штамма коронавируса: почему этот вариант стал самым главным в мире в 2021 года

3:00:1810/9/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Нередко коронавирус начинает активность с системы пищеварения. Тогда его можно спутать с кишечной инфекцией из-за тошноты, рвоты, вздутия и диареи.

вирус
Не прошло и года с момента обнаружения, как индийский штамм вытеснил остальные мутации коронавируса
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Осенью 2021 года Россию захлестнула очередная волна коронавирусной инфекции. На защитные меры и массовую вакцинацию вирус ответил новыми штаммами, всё более заразными и опасными. Особое место среди них заняла «Дельта».

Не прошло и года с момента обнаружения, как индийский штамм вытеснил остальные мутации коронавируса. К сентябрю его обнаружили в 158-ми странах мира. По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 97% заразившихся в сентябре россиян познакомились именно с «Дельтой».

Особенности «Дельты»

Появление новых штаммов – сверхбыстрая эволюция вируса, позволяющая ему выжить. Единственная пригодная среда для SARS-CoV2 – человеческий организм. Его охраняет иммунная система, которую можно натренировать вакцинами.
Основной инструмент коронавируса – S-белок. С его помощью возбудитель закрепляется в организме. Штамм «Дельта» добился полезной для себя мутации S-белка, которая позволила особенно быстро и крепко сцепляться с живыми клетками. В результате заразность «Дельты» подросла в 2,5 раза по сравнению с ранними штаммами.

Целевая аудитория вируса сильно помолодела. Мишенями «Дельты» стали социально-активные люди в возрасте младше 29-ти лет. Возросшая вирусная нагрузка позволила сократить инкубационный период с 14-ти до 5-ти дней. За это время носитель «Дельты» способен заразить до 6-ти человек.

Маскировка симптомов

Характерное пропадание запахов – это не про индийский штамм. Он хорошо маскируется под привычную простуду, вызывая у заражённого иллюзию, что болезнь можно перенести «на ногах».
После инкубационного периода появляется ангиноподобная боль в горле, отёк слизистых, насморк, повышается температура, начинается ломота мышц и лихорадка. Развивается обязательный для коронавируса кашель – сухой или влажный, у заражённого нет сил подняться с постели.

Нередко коронавирус начинает активность с системы пищеварения. Тогда его можно спутать с кишечной инфекцией из-за тошноты, рвоты, вздутия и диареи.

Говорить о заражении «Дельтой» по одним симптомам нельзя. Подтвердит коронавирус тест ПЦР, но узнать вариант не позволит. Пока что анализов на штамм нет даже в частных клиниках. Секвенируют коронавирус только в лабораторных условиях.

Степень опасности

Ранние варианты коронавируса находились в организме до 9-ти дней. За это время иммунитет справлялся с ними, а пациенту оставалось бороться с осложнениями. «Дельта» же продолжает пагубную активность до 14-ти дней. Это почти вдвое увеличивает риск госпитализации заражённых.

Несмотря на попытки новых штаммов обойти иммунитет, вакцинация всё ещё эффективна. Отечественные «Спутники» хорошо работают против «Дельты»: если заражение и произойдёт, болезнь пройдёт без серьёзных осложнений.

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