Настоящее бабье лето обещают синоптики на этих выходных жителям Бердска и Новосибирска

В субботу, 9 октября, в Бердске и Новосибирске ожидается потепление до +13 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
В воскресенье, 10 октября, тоже будет тепло. Воздух днем прогреется до +10 градусов. Но уже станет пасмурно, возможны небольшие дожди.
Впрочем, прогнозируют на выходных усиление северо-западного ветра до 18 м/с, что может нагнать тучи.
Уже в понедельник, 11 октября, в Бердске и Новосибирске начнется серьезное похолодание. Дневная температура составит около +2, вероятны осадки в виде снега.
По прогнозам синоптиков, 12 октября ночью столбик термометра в Новосибирской области опустится до -8 градусов.