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09.10
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Настоящее бабье лето обещают синоптики на этих выходных жителям Бердска и Новосибирска

3:20:1410/9/2021
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Уже в понедельник, 11 октября, начнется серьезное похолодание. Дневная температура составит около +2, вероятны осадки в виде снега. 

В  субботу ожидается потепление до +13 градусов

В  субботу, 9 октября, в Бердске и Новосибирске ожидается потепление до +13 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В воскресенье, 10 октября, тоже будет тепло. Воздух днем прогреется до +10 градусов. Но уже станет пасмурно, возможны небольшие дожди.
Впрочем, прогнозируют на выходных усиление северо-западного ветра до 18 м/с, что может нагнать тучи.

Уже в понедельник, 11 октября, в Бердске и Новосибирске начнется серьезное похолодание. Дневная температура составит около +2, вероятны осадки в виде снега.

По прогнозам синоптиков, 12 октября ночью столбик термометра в Новосибирской области опустится до  -8 градусов.

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