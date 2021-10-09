10.10.2021 – зеркальная дата, которая дарит облегчение осени перед прохладой зимы: загадываем желание во время перехода дня в ночь

Совсем скоро наступит зеркальная дата — это 10 октября 2021 года. Это очень сильный по энергетике день, согласно астрологическим прогнозам.
Зеркальная дата благоприятна для того, чтобы загадывать желания, мечтать о будущем, строить планы, заниматься семейными делами.
Как правильно загадывать желание в этот день:
10 октября — это подходящий день для того, чтобы начать заниматься чем-то новым. В этот день судьба каждого человека может кардинально измениться. Комбинация цифр имеет магический смысл — две цифры «10» и две цифры «2».
Желания в зеркальную дату должны быть загаданы с искренней благодарностью.
Проснувшись утром десятого октября, стоит прислушаться к себе, к своим мыслям и желаниям. Интуиция в этот день очень сильно работает. Напишите свое желание на листке бумаги. Описать его стоит очень подробно. Ровно в 12 ночи необходимо зажечь свечу и поставить ее между двумя зеркалами, прочитать свое желание вслух и сказать: « Единица дай мне власть, дай мне силу, дай мне страсть».
Листочек с желанием необходимо опалить с углов, но только так, чтобы он не загорелся полностью. После этого его необходимо свернуть и спрятать, можно положить его в кошелек и носить, пока желание не сбудется.
Цифра «1» - это самодостаточное и активное число. В зеркальные даты, где присутствует эта цифра, удача способствует в любви, тем, кто точно знает, чего хочет.
Если вы хотите найти достойную работу, то зеркальная дата — 10.10.2021 вам в этом поможет. Составьте резюме и отошлите его в этот день работодателю.