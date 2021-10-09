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Великие родительские субботы 2022: точные даты и особенности каждой

3:00:1410/9/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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Для чего нужны родительские субботы и какие традиции стоит соблюдать в этот день.

Традиции на родительские субботы в 2022 году
Традиции на родительские субботы в 2022 году

Родительские субботы — это такие дни, когда поминают усопших родственников. Церковь выделила определенные дни, когда православные люди должны поминать родных, молится об их упокоении, посещать кладбище, помогать тем, кто нуждается в помощи.

Почитать умерших наши предки начали очень давно, еще с дохристианских времен. От язычников было взято несколько традиций и добавлены свои. Посещать кладбище желательно только в специальные дни.

Молится об усопших необходимо потому, что бывает так, что человек перед смертью не молился. Именно поэтому его живые родственники должны читать молитвы за него. Чтение молитвы за родственников и есть доказательство любви к ним.

Церковь отводит семь дней, в которые предпочтительно поминать родных. В эти дни люди должны идти в храм, где будет проведена особая служба: прочитать молитву, поставить свечу за упокой и сходить на кладбище, убрать могилу.

Родительские субботы, которые будут в 2022 году: 26 февраля, 19 марта, 26 марта, 2 апреля, 3 мая, 11 июня, 5 ноября.

Два дня в году проводят вселенские панихиды. В эти дни поминают всех усопших, вне зависимости от родства. Эти дни выпадают на 26 февраля и 11 июня.

Умерших принято поминать каждую субботу, ведь после нее наступает воскресенье, когда православные вспоминают о Воскрешении Сына Божьего.

Господь, видя как родственники молятся за усопшего, с какой верой и рвением это делают, может простить грехи умершего.

Мясопустная вселенская родительская суббота — это один из важнейших дней для православных людей, когда поминают усопших. Название этого дня объясняется тем, что в этот день начинается Великий пост и нельзя есть мясо. В этот день в церковь несут только постные продукты, оставляют их на панихидном столе, после чего их используют на богослужении.

Троицкая родительская суббота - в этот день пришедшие в храм пишут имена умерших на листочках и отдают священнику, потом он зачитывает все имена в общей молитве. В этот день молятся за грешников, за тех кто попал в ад. После того, как служба в храме закончилась необходимо сходить на кладбище и помолится о душе родственников.

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