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Многодневная магнитная буря с пиком 19-20 октября 2021: геособытие опасно для многих зависимых и не только

2:00:4310/9/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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В дни магнитных бурь необходимо исключить из рациона кофе и алкогольные напитки.

Старайтесь сдерживать себя, в дни магнитных бурь возможна резкая перемена настроения

Старайтесь сдерживать себя, в дни магнитных бурь возможна резкая перемена настроения

Во втором месяце осени пройдет ряд магнитных бурь, они могут сказаться на состоянии здоровья людей, чувствительным к метеоизменениям.

Ближайшая буря ждет нас 9 октября, начнется она в 21:00 по московскому времени. 10 октября магнитная буря будет продолжаться в течение всего дня. 18-20 октября магнитная буря будет наблюдаться в течение двух дней.

Солнце провоцирует вспышки и происходит выброс частиц в космос, позже они достигают атмосферы Земли. Состав магнитного поля Земли меняется из-за сильного потока частиц, именно из-за этого и происходит ухудшение состояния людей.

У людей, чувствительным к перемене погоды, могут проявляться следующие симптомы: сонливость, боль в суставах, сильная головная боль, нестабильное давление, тошнота, мигрень, нарушение сна, перепады настроения. В этот период могут обостриться хронические заболевания.

Как защитить себя в период магнитной бури:

Свести к минимуму последствия природного явления можно заранее к нему подготовившись. За день до магнитной бури следует хорошо выспаться, погулять. Не стоит есть много жирной еды. Рекомендуется не злоупотреблять просмотром телевизора и гаджетов. Откажитесь в эти дни от употребления спиртных напитков и употребления табака.

Чаще зависимостью от метеоусловий страдают женщины в положении, пенсионеры, диабетики, страдающие астмой люди, заболеваниями сердца, а также недугами центральной нервной системы.

Что необходимо исключить:

1. Кофе, алкоголь, сигареты.

2. Оградите себя от ссор и конфликтов.

3. Не употребляйте в пищу жирные, чрезмерно острые, соленые и копченые продукты.

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