Сборная России обыграла команду Словакии 1:0 за счет автогола в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу

8 октября в Казани сборная России выиграла у Словакии со счетом 1:0 в матче отбора ЧМ-2022.
Единственный гол на 24-й минуте забил в свои ворота словацкий защитник Милан Шкриниар после прострела Арсена Захаряна.
В марте Россия и Словакия уже играли в отборе на ЧМ-2022. Тогда Шкриньяр забил в первом тайме в ворота России. Словакия выиграла тот матч со счетом 2:1.
Transfermarkt оценивает Шкриньяра в 60 миллионов евро. Ему 26 лет, играет за «Интер».
Шкриньяр неудачно среагировал на атаку, которую начал Сергей Терехов. Это дебютант сборной России.
Сборная России набирает 13 очков и остается на втором месте в группе H. Словакия располагается на 4-й строчке с 9 баллами.
Следующая игра со сборной Словении пройдет 11 октября в Мариборе.
Между сборными России и Хорватии продолжается борьба за первое место и за путёвку на чемпионат мира в Катар. Хорваты в пятницу разгромили киприотов и сохранили первое место в группе благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов.
Командам осталось сыграть по три матча.