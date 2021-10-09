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Сборная России обыграла команду Словакии 1:0 за счет автогола в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу

1:44:2610/9/2021Фото: РФС
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Единственный гол на 24-й минуте срезал в свои ворота словацкий защитник Милан Шкриниар после прострела Арсена Захаряна.

Сборная России по футболу обыграла команду Словакии

8 октября в Казани сборная России выиграла у Словакии со счетом 1:0 в матче отбора ЧМ-2022.

Единственный гол на 24-й минуте забил в свои ворота словацкий защитник Милан Шкриниар после прострела Арсена Захаряна.

В марте Россия и Словакия уже играли в отборе на ЧМ-2022. Тогда Шкриньяр забил в первом тайме в ворота России. Словакия выиграла тот матч со счетом 2:1.

Transfermarkt оценивает Шкриньяра в 60 миллионов евро. Ему 26 лет, играет за «Интер».

Шкриньяр неудачно среагировал на атаку, которую начал Сергей Терехов. Это дебютант сборной России.

Сборная России набирает 13 очков и остается на втором месте в группе H.  Словакия располагается на 4-й строчке с 9 баллами.

Следующая игра со сборной Словении пройдет 11 октября в Мариборе.

Между сборными России и Хорватии продолжается борьба за первое место и за путёвку на чемпионат мира в Катар. Хорваты в пятницу разгромили киприотов и сохранили первое место в группе благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов.

Командам осталось сыграть по три матча.

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сборнаяавтоголфутболЧМ-2022
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