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09.10
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Рекордный рост цен на непродовольственные товары прогнозируют в России до конца 2021 года

2:17:2110/9/2021Фото: pixabay.com
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Ожидает рост цен на непродовольственные товары на 7,2%, стоимость продуктов питания без учета овощей и фруктов вырастет на 6,6%, самое незначительное повышение ожидается на тарифы ЖКХ - 3,8%.

Цены на стройматериалы значительно повысились

Прогноз роста цен в России по итогам 2021 года составил Минэкономразвития. Согласно ему, всего до конца года в стране подорожают непродовольственные товары. Особенно рост цен произойдет на бензин, ткани, стройматериалы и табак.

Как будет развиваться ситуация, рассказал радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

По его словам, рост цен существенный, но не критичный.

"Я не думаю, что мы наблюдаем катастрофический рост цен. Инфляция у нас в пределах однозначных значений, более того, с сентября у нас предполагается снижение темпов роста инфляции. Ситуация в этом смысле не критичная", — сказал экономист.

Но даже такой рост цен государство частично компенсирует некоторым категориям граждан.

"Правительство предпринимает целый ряд действий, поддерживая наименее защищенные слои населения. Это и выплаты пенсионерам, это и поддержка семей с детьми и так далее. Это все направленно на то, чтобы в определенной степени нивелировать тот рост цен, который сейчас происходит", — объяснил Твердохлеб.

Кабмин ожидает рост цен на непродовольственные товары к концу года на 7,2% (такой скачок называют рекордным с 2015 года), стоимость продуктов питания без учета овощей и фруктов вырастет на 6,6%, продовольственные товары в целом подорожают на 5,3%. Самое незначительное повышение ожидается на тарифы ЖКХ - 3,8%.

Годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4% против 6,68% в августе, передает Росстат. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%. Отмечается, что продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,99% по сравнению с августом и на 9,21% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,64% и на 8,06% соответственно.

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