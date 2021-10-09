Крупный пожар в Бердске уничтожил частный дом, гараж и Honda Civic в ночь на 9 октября

Пожар в частном доме Бердска произошел поздним вечером в пятницу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, 8 октября в 23:02 поступило сообщение о возгорание в одном из частных домов Бердска.
Огонь причинил значительные разрушения домовладельцам.
-В результате пожара огнем повреждены дом, гараж и автомобиль марки «Хонда Цивик», - рассказали в региональном управлении МЧС в субботу.
Пожар ликвидировали уже 9 октября - в 02:40. На тушение привлекались 5 единиц пожарной техники и 18 человек личного состава.
О пострадавших среди людей не сообщается.
Причины пожара и ущерб от огня установит дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску.