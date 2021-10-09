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"Унизительное положение": Арестованная экс-замминистра просвещения Ракова сидит в одной камере с рецидивисткой

2:31:1110/9/2021Фото: Пресс-службы Тверского суда
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Сокамерница Раковой отсидела больше 20 лет за тяжкие преступления, профессионально занимается боксом и уже показала приемы ближнего боя. Ракова арестована до 6 декабря.

Московская ОНК: Раковой в камере ИВС показали приёмы ближнего боя

8 октября Тверской районный суд Москвы арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову до 6 декабря. Защита планирует обжаловать арест бывшего вице-президента Сбербанка.

Она находится в ИВС на Петровке, 38 в одной камере с рецидивисткой, сообщила член московской ОНК Ева Меркачева в Facebook. По ее словам, Раковой несколько часов демонстрировали приемы ближнего боя. Правозащитница подчеркнула, что прибывшие впервые заключенные по закону не могут содержаться в одной камере с ранее судимыми.

"Экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в ИВС на Петровке, 38, в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь — воды", — пишет Меркачева.

Сокамерница Раковой отсидела больше 20 лет за тяжкие преступления и профессионально занимается боксом.

По словам Меркачевой, сокамерница якобы склонна к насилию.

"Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления", – возмущена правозащитница.

Как сообщал "Курьер.Среда", Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн рублей из ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". В рамках дела также были арестованы ее подельники – экс-гендиректор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и его экс-заместитель Евгений Зак. Также арестован гражданский муж бывшей чиновницы Артур Стеценко, которого подозревают в крупном мошенничестве.

Ракова была объявлена в розыск, но через несколько дней сама явилась в полицию.

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