Главреда "Новой газеты" Муратова с присуждением Нобелевской премии мира поздравили Байден, Кремль и правительство РФ

Главного редактора российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира-2021 поздравил президент США Джо Байден, сообщается в распространенном Белым домом письме американского лидера.
"Я поздравляю Марию Рессу из Филиппин и Дмитрия Муратова из России с заслуженной честью быть названными в этом году лауреатами Нобелевской премии мира. Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию", - отметил Байден.
Он оценил заслуженное признание награжденных "за свою приверженность основным принципам свободной прессы - принципам, которые необходимы для здоровой демократии, - они сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег". Глава государства выразил благодарность Муратову и Рессе за их работу: "Я выражаю одобрение Нобелевскому комитету за то, что он отметил невероятную работу Рессы и Муратова и привлек внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире".
Также Муратова поздравил первый президент СССР Михаил Горбачев, который получил эту же премию в 1990 году. По его словам, присуждение премии российскому журналисту является настоящим событием.
«Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту», – сказано в официальном сообщении на сайте Горбачев-фонда.
В Кремле тоже поздравили главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 8 октября, что Муратов "последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел".
В правительстве РФ не оставили без внимания событие мирового масштаба и поздравили Муратова, отметив, что это заслуженная награда, заявил пресс-секретарь премьера Борис Беляков. Он отметил, что это достойная оценка таланта, высокого профессионализма Муратова, его верности убеждениям. Беляков напомнил, что лауреат премии занимается благотворительностью, помогает больным детям.
Кстати, сам Муратов, заявив, что это премия всей его редакции, рассказал, как он распорядится деньгами. Напомним, сумма премии составляет 1,14 млн долларов. Себе он не оставит ни копейки.
"Это исключено, потому что это премия, конечно, редакции", – сказал главред в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам часть средств будет передана в поддержку независимых российских СМИ, благотворительному фонду помощи хосписам "Вера2, а также в фонд помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями "Круг добра", который в январе 2021 года создан по инициативе президента Путина.
Как сообщал "Курьер.Среда", норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".
Муратов стал первым из россиян, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее получали правозащитник Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев.