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09.10
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Слабость после коронавируса: сколько длится и как ее вылечить

3:09:0510/9/2021,Мария РодченковаФото: https://www.pxfuel.com/
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Усталость - это нормальная реакция организма на борьбу с вирусной инфекцией, такой как COVID-19.

В более легких случаях усталость может длиться 2-3 недели с момента положительного результата теста на COVID-19
В более легких случаях усталость может длиться 2-3 недели с момента положительного результата теста на COVID-19
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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После новой коронавирусной инфекции у человека могут многие осложнения, начиная от легких и быстро проходящих и заканчивая тяжелыми последствиями для всех органов. О том, почему появляется слабость после ковида, сколько продолжается и можно ли ее лечить - в нашем материале.

Эксперты говорят, что до 30% людей, заразившихся инфекцией коронавирусом во всем мире, имеют симптомы COVID, которые сохраняются на несколько недель или даже месяцев после того, как вирус выйдет из организма. Усталость - это нормальная реакция организма на борьбу с вирусной инфекцией, такой как COVID-19. Усталость, вероятно, будет продолжаться в течение некоторого времени после того, как инфекция покинет организм. Это может заставить человека больше спать, чувствовать себя неустойчиво на ногах, затруднять трудовую деятельность, а также влиять на способность концентрироваться и запоминать информацию.

С повышенной слабостью у человека могут появиться:
Хроническая усталость или сонливость;
Головные боли;
Головокружение;
Боль в мышцах;
Мышечная слабость;
Медленные рефлексы и реакции;
Плохие навыки принятия решений;
Настроение и раздражительность;
Плохая координация рук и глаз;
Потеря аппетита;
Снижение функции иммунной системы;
Нечеткое зрение;
Кратковременные проблемы с памятью;
Плохая концентрация внимания;
Низкая мотивация;
Галлюцинации.

Одно исследование, в котором участвовали 143 человека с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, показало, что 87% участников все еще сохраняли усталость через 2 месяца после их первоначальной госпитализации. В более легких случаях усталость может длиться 2-3 недели с момента положительного результата теста на COVID-19.

Для того, чтобы слабость быстрее прошла, следует:
Хорошо высыпаться. Утомляемость значительно усиливается, если нарушается режим сна.
Использовать техники релаксации. Это могут быть осознанная медитация, ароматерапия, йога и другие виды деятельности, которые вы считаете расслабляющими, например, чтение или длительный прием ванны.

Составить план. Постройте регулярный распорядок дня и постарайтесь избегать «взлетов и падений», когда вы очень активны, а на следующий день чувствуете себя истощенным.

Сохранять активность. Постепенно попробуйте небольшое количество легких упражнений, которые можно выполнить (возможно, меньше, чем вы думаете) с регулярным отдыхом. Постепенно уровень активности нужно повышать.

Сбалансировано питаться, добавить в меню зеленый чай, отдыхать, стараться избегать стрессов, не забывать про развлечения. Пить витамины, если их прописал врач.

Если повышенная слабость сильно беспокоит и долго не проходит, следует обратиться ко врачу.

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