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Видео крупного пожара у церкви в Бердске появилось в Сети: Сгорели частный дом и гараж с Honda Civic

3:44:0910/9/2021Фото: svidetel24.info
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По словам очевидцев, огонь по проводам из гаража перебросился на жилой дом, откуда жильцы смогли сами эвакуироваться. В этот момент в некоторых районах города внезапно отключался свет.

Сгорел дом возле Преображенского собора в Бердске

Утром в субботу появились кадры крупного пожара, который произошел в Бердске вечером в пятницу.

Как стало известно, сгорел дом с надворными постройками и автомобилем на ул. Герцена, недалеко от Преображенского храма.

По словам очевидцев, огонь по проводам из гаража перебросился на жилой дом, откуда жильцы смогли сами эвакуироваться. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как передает "Свидетель", около 23.00 пятницы  в микрорайоне Южном и в жилых домах по улице Рогачева на несколько секунд вдруг отключилось электричество. Возможно, это стало последствием пожара в частном секторе Бердска.

Как сообщал "Курьер.Среда", 8 октября в 23:02 поступило сообщение о возгорание в одном из частных домов Бердска.

-В результате пожара огнем повреждены дом, гараж и автомобиль марки «Хонда Цивик», - рассказали в региональном управлении МЧС в субботу.

Пожар ликвидировали уже 9 октября - в 02:40.

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огоньэлектричествоHonda Civicсгорел дом
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