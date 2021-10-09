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Число погибших от паленой водки под Оренбургом достигло 21: Центральный аппарат СКР забрал уголовное дело себе

4:54:1210/9/2021Фото: PxHere
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Пострадавшими считаются 49 человек, 9 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Содержание метанола в крови умерших в 3-5 раз превышало смертельную дозу.

Покупка некачественного алкоголя в Оренбургской области стала причиной смерти 21 человека

Уголовное дело о гибели людей от отравления поддельной водкой будет расследовать центральный аппарат СКР. Об этом заявила Светлана Петренко, представляющая ведомство.

- В связи с общественным резонансом председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбуждённое по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление СК для полного и всестороннего расследования, — проинформировала она.

При расследовании трагических последствий отравления заведены уголовные дела в отношении 6 человек, из которых организатором подпольного производства считается 29-летний житель Орска.

60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский реализовали поддельный алкоголь пострадавшим. Также задержаны их родственники.

При проведении экспертизы выяснилось, что содержание смертельного метанола в крови достигало показателей, в 3-5 раз превышающих смертельную дозу.

Власти Оренбургской области помогут детям, которые остались сиротами, после гибели родителей от отравления.

По последним данным, число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье достигло 21. Всего же отравились почти 50 человек. Об этом рассказала вице-губернатор Оренбургской области по социальной политике Татьяна Савинова в Telegram-канале правительства региона.

«У нас 49 пациентов, пострадавших от употребления суррогатов алкоголя, этанолового спирта. В том числе, к сожалению, 21 человек скончался», — сообщила чиновница.

Все пострадавшие — жители Красного Чабана, поселков Акжарское, Джасай и Комсомольский, а также из Орска. 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое из них — на аппарате ИВЛ.

Первые сообщения об умерших в результате отравления суррогатным алкоголем поступили в ночь на 7 октября. Они покупали спиртное в Орске, где обнаружили базу с 1218 бутылками суррогата.

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суррогатсмерть людейподдельная водка
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