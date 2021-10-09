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Дважды сбили шедшего ночью по трассе пешехода Chevrolet Cruise и Toyota Ipsum в Новосибирской области

4:29:0010/9/2021Фото: ГИБДД по Новосибирской области
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При встречном разъезде с грузовиком седан задел правым зеркалом пешехода, который упал. Следом его переехал минивэн. 42-летний пешеход скончался на месте.

42-летнего пешехода сбили два автомобиля на трассе под Новосибирском

В ночь на  9 октября погиб пешеход в ДТП на трассе в Кочковском районе Новосибирской области. Смертельная авария произошла около 2:35 на 238-м километре автодороги К-17Р, сообщили в региональном управлении ГИБДД в субботу.

Автомобиль Chevrolet Cruise ехал из Новосибирска в Карасук и при встречном разъезде с грузовиком задел правым зеркалом пешехода, шедшего во встречном направлении прямо по середине дороги. Не исключено, что пострадавший остался бы жив. Но после того, как мужчина упал, его переехала Toyota Ipsum, ехавшая в попутном направлении с "Шевроле".

От полученных травм 42-летний житель Карасукского района скончался на месте. На месте работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Предстоит выяснить, почему пешеход двигался по дороге, был ли он пьян. Кроме того, очевидно, что трасса ночью не освещена, а у погибшего, скорее всего, не было на одежде светоотражающих элементов.

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