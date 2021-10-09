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09.10
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За поступившие на карту деньги россиянам придется платить налог с 10 октября

5:30:2610/9/2021Фото: Pixabay
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Подоходный налог придется заплатить за поступившие на банковскую карту средства. Это не касается зарплаты.

Оплату налога за переводы денег нужно будет делать самим гражданам

Перечисления денег на карту с 10 октября станут облагаться подоходным налогом.

В случае, если переводы достигнут размера в 5 миллионов рублей, то ставка налога вырастет с 13% до 15%. Об этом рассказал юрист Павел Уткин для PRIMPRESS. Специалист предупреждает, что не все россияне догадываются о необходимости платить подоходный налог при поступлении денег на карту, если только это не зарплата, с которой уже высчитаны налоги.

При оплате предоставленной услуги следует оплатить 13% налога, также налогу подлежат деньги, поступившие за аренду жилья, при этом юрист рекомендует зарегистрироваться самозанятым — в этом случае придется заплатить только 4% и в первые месяцы после регистрации предоставляется налоговый вычет на 10 тысяч рублей.

Уплате подлежат деньги от выигрыша в лотерею, но в этом случае действует правило 4 тысяч рублей - если человек выиграл 10 тысяч рублей, то заплатить налог нужно будет только с 6 тысяч. В любом случае это будут уже озвученные 13 процентов. Но если выигрыш был по рекламной акции, то налог составит уже 35 процентов, а в итоге может даже превысить и показатель в 50 процентов.

В лотереях оплатой занимаются агенты, проводящие розыгрыш, поэтому не нужно удивляться, если от приза вместо 50 тысяч останется плюс-минус 25 тысяч рублей.

Также налогом облагаются и выигрыши за лотерею между вакцинированными, там пока непонятно, какую сумму нужно будет оплатить из 100 тысяч рублей — вероятно, это будет 13%. которые необходимо оформить через 3-НДФЛ и заплатить самостоятельно.

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налогполучение денегвыигрыш в лотерееПавел Уткин
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