В Австрии бордель привлекает клиентов вакцинацией и дополнительным бонусом за прививку

Бордель в Австрии привлекает гостей особым предложением. Любой, кто может сделать прививку от коронавируса, получит ваучер заведения.
По данным издания focus.de, вакцинироваться сейчас можно в супермаркете, банке, страховом бюро - разные учреждения предлагают прививки от коронавируса. В Австрии теперь можно даже сделать прививку в борделе.
"Наша деятельность входит в группу специалистов по здоровью. Сюда может прийти любой желающий и забрать свой бесплатный укол без назначения", - рассказал Питер Ласкарис, оператор "Дворца развлечений". После прививки каждый желающий может бесплатно посещать сауну до 4 часов утра.
В предвкушении не только оператор Ласкарис - его секс-работники тоже настроены позитивно. "Это будет весело! Я лично позабочусь о каждом госте", - обещает, например, Самира.
Но что, если жаждущий вакцинации мотивирован, но женат? Этому нашли творческое оправдание, связанное с художником. Пусть расскажут, что им сделали прививку у памятника Густаву Климту - он стоит прямо напротив "Дворца развлечений".
Вакцинировать в борделе могут не только взрослых, а также подростков. Дети в возрасте до 14 лет могут приходить только в сопровождении взрослого.