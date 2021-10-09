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09.10
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В Австрии бордель привлекает клиентов вакцинацией и дополнительным бонусом за прививку

5:17:5110/9/2021
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После прививки каждый желающий может бесплатно посещать во "Дворце развлечений" сауну до 4 часов утра. Вакцину вводят и детям.

В бердском борделе работали три женщины
Бордель прививает против ковида и заманивает специальным предложением, включая оправдание

Бордель в Австрии привлекает гостей особым предложением. Любой, кто может сделать прививку от коронавируса, получит ваучер заведения.

По данным издания focus.de, вакцинироваться сейчас можно в супермаркете, банке, страховом бюро - разные учреждения предлагают прививки от коронавируса. В Австрии теперь можно даже сделать прививку в борделе.

"Наша деятельность входит в группу специалистов по здоровью. Сюда может прийти любой желающий и забрать свой бесплатный укол без назначения", - рассказал Питер Ласкарис, оператор "Дворца развлечений". После прививки каждый желающий может бесплатно посещать сауну до 4 часов утра.

В предвкушении не только оператор Ласкарис - его секс-работники тоже настроены позитивно. "Это будет весело! Я лично позабочусь о каждом госте", - обещает, например, Самира.

Но что, если жаждущий вакцинации мотивирован, но женат? Этому нашли творческое оправдание, связанное с художником. Пусть расскажут, что им сделали прививку у памятника Густаву Климту - он стоит прямо напротив "Дворца развлечений".

Вакцинировать в борделе могут не только взрослых, а также подростков. Дети в возрасте до 14 лет могут приходить только в сопровождении взрослого.

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