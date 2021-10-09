В Бердске отмечают рост болеющих коронавирусом и числа зараженных за сутки на 9 октября

В субботу "Курьер.Среда" стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске.
Как сообщили в городском оперативном штабе, да прошедшие сутки на 9 октября в Бердске зафиксировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С учетом последних выявленных с начала пандемии зарегистрировано 2566 заболевших ковидом бердчан.
Стоит отметить, что на этой неделе начался рост заболеваемости. Если в сентябре выявляли по 5-6 новых случаев за сутки, то в октябре суточный прирост достигал 7-8.
По данным оперштаба, сейчас под медицинским наблюдением в Бердске находятся 769 человек с ковидом и подозрением на него.
За все время пандемии вылечились от коронавируса 2390 бердчан. Следовательно, в настоящее время болеют новой инфекцией 176 жителей Бердска. И это показатель тоже превышает сентябрьские цифры, когда было около 150 болеющих на каждый день.
За минувшие сутки бердские медики взяли еще 185 тестов на коронавирусов. Результаты станут известны через пару дней.
Как сообщал "Курьер.Среда", еще летом главный инфекционист Бердска Людмила Бадальян предсказывала появление осенью четвертой волны коронавирусной инфекции и рост смертности от ковида на 35%.