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После смертей в отделении детской онкогемотологии под Новосибирском уволился заведующий Карен Хасикян

7:14:0910/9/2021Фото: PIXNIO
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После приезда специалистов из Москвы из-за скандала с гибелью детей в Краснообске больница осталась без руководителя. Родители погибших детей надеются, что он никогда не сможет больше работать врачом.

Дети с онкологией умирали в больнице от инфекции, полученной там

В отделении онкогематологии Крсноообска произошли изменения после скандала с гибелью детей. Зав отделением Карен Хасикян ушел с руководящей должности.

Увольнение могло стать результатом приезда московских экспертов после того, как известие о гибели детей вышло за пределы больницы и города. Прокуратура начала свою проверку после сообщений родителей погибших в отделении детей, умерших от внутрибольничной инфекции.

Мама погибшей недавно девочки считает, что перемены в отделении назрели и стали результатом шумихи в СМИ.

- Это уже давно должно было случиться, ведь всё должно идти от заведующего: как он поставит правила в больнице, так и будет. Я думаю, это решение Москвы. Теперь никто уже не может просто так оставить нашу ситуацию без каких-то действий. Надеюсь, это не последнее их решение. Моей крошке исполнилась бы 10 лет вчера. Я не успокоюсь, пока они не ответят перед законом, - рассказала женщина в беседе с НГС.

Одна из мам, которая находится в отделении рассказала, что Хасикяна уволили без предоставления какого-либо другого места. В региональном минздраве подтвердили, что Хасикян ушел с работы по собственному желанию.

Обязанности завотделением онкогематологии исполняет детский онколог и гематолог Ксения Гостева.

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