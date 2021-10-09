После смертей в отделении детской онкогемотологии под Новосибирском уволился заведующий Карен Хасикян

В отделении онкогематологии Крсноообска произошли изменения после скандала с гибелью детей. Зав отделением Карен Хасикян ушел с руководящей должности.
Увольнение могло стать результатом приезда московских экспертов после того, как известие о гибели детей вышло за пределы больницы и города. Прокуратура начала свою проверку после сообщений родителей погибших в отделении детей, умерших от внутрибольничной инфекции.
Мама погибшей недавно девочки считает, что перемены в отделении назрели и стали результатом шумихи в СМИ.
- Это уже давно должно было случиться, ведь всё должно идти от заведующего: как он поставит правила в больнице, так и будет. Я думаю, это решение Москвы. Теперь никто уже не может просто так оставить нашу ситуацию без каких-то действий. Надеюсь, это не последнее их решение. Моей крошке исполнилась бы 10 лет вчера. Я не успокоюсь, пока они не ответят перед законом, - рассказала женщина в беседе с НГС.
Одна из мам, которая находится в отделении рассказала, что Хасикяна уволили без предоставления какого-либо другого места. В региональном минздраве подтвердили, что Хасикян ушел с работы по собственному желанию.
Обязанности завотделением онкогематологии исполняет детский онколог и гематолог Ксения Гостева.