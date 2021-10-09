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Локдаун могут ввести в 72 российских регионах из-за всплеска коронавируса

7:26:3410/9/2021Фото: Pixabay
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Эпидобстановка в каждом из данных субъектов позволяет ввести крайние меры — принудительную самоизоляцию. В ковидных госпиталях нет свободных мест.

Введение локдауна может произойти по решению местных властей
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В настоящее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом может быть введен локдаун по меньшей мере в 72 регионах страны. По мнению экспертов, введение принудительной самоизоляции может поставить крест на экономике, но другого выхода нет.

Как стало известно из сообщения источника в Роспотребнадзоре, введение локдауна может стать таковым только по решению местных властей. Ограничение принимается исходя из трех факторов - свободного коечного фонда, уровня вакцинации и, главного, коэффициента распространения (Rt — отношение числа вновь выявленных заражений за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня) инфекции.

Во многих регионах нет свободных мест в больницах — больные коронавирусом занимают 95% коек на Урале. Рост заболеваемости с начала сентября составил 30%. В настоящее время привито 42 миллиона человек, а для формирования коллективного иммунитета требуется привить столько же.

Последние данные Роспотребнадзора говорят о том, что лишь в 10 регионах показатель роста составляет меньше единицы - это происходит когда число вновь заболевших сокращается. Регионы Санкт-Петербург, Калмыкия, Адыгея, Алтай, Северная Осетия, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края, Московская и Магаданская области — не требуют введения самоизоляции.

На одном и том же уровне стоят показатели заражаемости в двух регионах - Кемеровской области и Камчатском крае, пишет URA.RU.

Необходимости вводить самые жесткие ограничения могло и не быть, если бы граждане активно прививались.

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