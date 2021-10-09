Локдаун могут ввести в 72 российских регионах из-за всплеска коронавируса

В настоящее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом может быть введен локдаун по меньшей мере в 72 регионах страны. По мнению экспертов, введение принудительной самоизоляции может поставить крест на экономике, но другого выхода нет.
Как стало известно из сообщения источника в Роспотребнадзоре, введение локдауна может стать таковым только по решению местных властей. Ограничение принимается исходя из трех факторов - свободного коечного фонда, уровня вакцинации и, главного, коэффициента распространения (Rt — отношение числа вновь выявленных заражений за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня) инфекции.
Во многих регионах нет свободных мест в больницах — больные коронавирусом занимают 95% коек на Урале. Рост заболеваемости с начала сентября составил 30%. В настоящее время привито 42 миллиона человек, а для формирования коллективного иммунитета требуется привить столько же.
Последние данные Роспотребнадзора говорят о том, что лишь в 10 регионах показатель роста составляет меньше единицы - это происходит когда число вновь заболевших сокращается. Регионы Санкт-Петербург, Калмыкия, Адыгея, Алтай, Северная Осетия, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края, Московская и Магаданская области — не требуют введения самоизоляции.
На одном и том же уровне стоят показатели заражаемости в двух регионах - Кемеровской области и Камчатском крае, пишет URA.RU.
Необходимости вводить самые жесткие ограничения могло и не быть, если бы граждане активно прививались.