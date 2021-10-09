Минтруд: Максимальный размер пособия по безработице вырастет до 12 792 рубля в 2022 году

В России увеличен размер максимального пособия по безработице в 2022 году. Теперь оно составит 12 792 рубля, что больше предыдущего показателя на 662 рубля.
- Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2022 год, — 12 792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 г. составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года, - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.
В ведомстве напомнили, что предоставление пособия по безработице происходит по схеме — первые три месяца после увольнения гражданину платят 75% от зарплаты, но не более 12 792 рублей, в следующие три месяца 60% от зарплаты, но не более 5 тысяч рублей. Минимальная оплата пособия по безработице осталась на прежнем уровне — 1500 рублей.
- Обращаем внимание, что в зависимости от конкретных жизненных ситуаций предусмотрена поддержка в связи с рождением и воспитанием детей, временной и постоянной утратой трудоспособности и другими жизненными ситуациями, - добавили в Минтруде.