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КБУ ввел «военное положение» в Бердске: Жители общаг задолжали за коммуналку 26 млн рублей

7:50:4510/9/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер.Среда
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Долги за потребленные услуги Комбинату бытовых услуг зашкаливают - около 250 млн. Но взыскать с асоциальных личностей и обанкротившихся компаний невозможно даже по суду.

Дом №102 на улице Боровой в числе должников

Директор муниципального Комбината бытовых услуг Бердска Анатолий Пронюшкин ввел на предприятии «военное положение». Об этом он рассказ «Курьер.Среда» в пятницу. По его словам, на такой шаг его подвигла задолженность потребителей коммунальных услуг, которая зашкаливает.

Особенную озабоченность вызывают бердские общежития. Но не только.
- Мы решили действовать по методу участковых полиции — пройти по всем квартирам и выяснить, почему люди не платят. Есть проблемные дома: К. Маркса, 49, К. Маркса, 62, Бровая, 102, Кирова, 13А, Герцена, 17, Озерная, 39, Ленина, 15Б, 17, 19, 23. У этих домов общая задолженность 26 млн рублей. При том, что в месяц мы начисляем 2,1 млн рублей, - прокомментировал Пронюшкин.

Наибольший долг имеют общежития — от 3 до 8 млн, хотя они получают услуги в полном объеме и пользуются всеми благами — водой, отоплением, канализацией. Как отметил директор КБУ, общая задолженность потребителей на 9 октября 2021 года составляет порядка 250 млн рублей. В сумму включены также юридические лица. С некоторых из них долги никогда не взыскать. Как, например, с МК «Сибиряк». Как сообщал «Курьер.Среда», компанию обанкротили. Комбинат значится в списке кредиторов, но на данный момент найденное имущество «Сибиряка» в три раза дешевле долга в 17,6 млн рублей.

Как подчеркнул Анатолий Пронюшкин, из-за недополученных денег КБУ не может качественно сделать благоустройство после ремонтных работ.
- В 2021 году в тарифе на ремонтные работы заложено всего 10 млн рублей. А ведь здесь заложены и ремонт котлов, и благоустройство территорий прошлых лет. Деньги закончились, а нам еще предстоит много работы, - сетует Пронюшкин.

Проблема заключается в том, что не получается взыскать с граждан-должников даже по суду. Приставы приходят в квартиры и выясняют, что взять с жильцов нечего. Впрочем, есть и вполне благополучные бердчане, живущие в больших квартирах площадью 150 кв. метров и больше, но которые тоже не платят за коммуналку.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Людям нечем платить?

Аноним, 9 октября 2021 8:03:16
В чем заключается "военность" положения, если даже по суду с должников нельзя взыскать?
Может взыскать с той партии, которая придумала такие законы?
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