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«Ребенку просто сломали голову»: Семья из Ачинска винит врачей в смерти новорожденного сына

8:49:1710/9/2021Фото: НТВ
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СКР возбудил уголовное дело. В деле пока фигурируют четверо медиков. Главврач роддома уверен, что его подчиненные действовали по инструкции.

Для Степана и Юлии Гронских Миша был долгожданным первенцем
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Причину смерти новорожденного в перинатальном центре Ачинска устанавливают следователи. Полуторамесячный Миша умер из-за переломов костей черепа и позвоночника. Тяжелые травмы ребенок получил во время родов. По словам матери, врачи до последнего отказывались делать кесарево сечение.

Для Степана и Юлии Гронских Миша был долгожданным первенцем. Будущая мать хорошо перенесла беременность, но роды оказались сложными - проходили более 11 часов. Юлия молила врачей сделать ей кесарево, падала в обморок. Но медики тянули. А потом пришлось применили метод так называемой вакуум-экстракции. Но и это не помогло. После операции мальчик впал в кому.

«Ребенок был настолько отекший, что выглядел как шарик. Потом нам сказали, что у нас родовые травмы из-за вакуум-экстракции, что ребенку просто сломали голову. Она у него на части поломана вся», - рассказала Юлия.

В детской больнице Красноярска, куда младенца перевезли на девятый день сказали, что случай крайне тяжелый - перелом теменной кости, травма шейного отдела позвоночника и ишемия головного мозга. Шансов выжить практически нет.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». В деле пока фигурируют четверо медиков. Главный врач роддома считает, что его подчиненные действовали согласно инструкции, а причиной тяжелых родов стал тромбоз вен пуповины. Иными словами, малышу плохо поступал кислород, от этого возникла гипоксия. И даже если бы сразу сделали кесарево, ребенок все равно, со слов Александра Третьякова, был обречен.

«Кесарево — это не просто захотели и пошли, есть к этому показания, изначально показаний при первом периоде родов к этому не было. Если даже убрать вакуум-экстракцию, это никак бы не изменило ситуацию. Там есть повреждение теменной кости, но это линейный перелом, это не причина гипоксии», - пояснил главврач.

Региональный минздрав начал служебную проверку, передает НТВ.

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