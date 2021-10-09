В Новосибирске нефтяными пятнами покрылась акватория Оби: Прокуратура и Росприроднадзор ищут виновного

В Новосибирске начата проверка происхождения масляных пятен, обнаруженных на поверхности реки Обь у Димитровского моста.
Совместная работа проводится силами природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Пятна, маслянистые на ощупь, были обнаружены в пятницу, 8 октября, их видно невооруженным взглядом.
После публикации информации в СМИ на место выехали представители Администрации Обского бассейна внутренних водных путей. Как они предварительно выяснили, маслянистые пятна могли образоваться из-за попадания отходов в реку из трубы, которая напоминает ливневую канализацию
- По итогу работы информация подтвердилась. Главное управление МЧС России по Новосибирской области проинформировало об этом профильные ведомства и службы, в том числе Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Минприроды, органы прокурорского надзора, МАСС, а также ЕДДС города Новосибирска, — сообщили в главкеМЧС по Новосибирской области.