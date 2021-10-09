Скончались 7 мужчин и 8 женщин от коронавируса за сутки на 9 октября в Новосибирской области

Новые данные по коронавирусу в Новосибирской области сообщил региональный оперативный штаб в субботу. Судя по сводке, растет число заболевших и погибших.
За прошедшие сутки, на утро 9 октября, в регионе выявили 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 65 119 заболевших, в том числе 5 674 детей.
С начала пандемии 51 431 пациент полностью выздоровел с учетом 136 человек за минувшие 24 часа.
Число жертв коронавируса в Новосибирской области продолжает расти в суточном выражении.
-Скончались еще 15 пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 60 лет, 63 года, 68 лет, 68 лет, 69 лет, 71 год и женщины в возрасте 60 лет, 60 лет, 61 год, 62 года, 63 года, 71 год, 87 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 100 человек, - рассказали в областном оперштабе.
Сейчас в ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 2200 пациентов, в том числе 42 ребенка. Напомним, что число пациентов в стационарах снова растет. В сентябре цифра держалась примерно на уровне 1500.
По данным оперативного штаба, в отделениях реанимации региональных больниц сейчас находятся 267 человек, из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких 41 пациент. И эта цифра за последнюю неделю увеличилась вдвое.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 6 новых случаев коронавируса. Таким образов за все время пандемии зарегистрировано 2566 заразившихся бердчан.