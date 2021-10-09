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После публикации видео с избиением солдата военная прокуратура начала проверку в Хабаровском крае

10:35:1110/9/2021Фото: Скриншот
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На опубликованном в Telegram-канале видео несколько человек в военной форме избивают полураздетого человека. Инцидент произошел в одной из частей.

В Хабаровском крае проверят часть, в которой избили военнослужащего

Военная прокуратура начала проверку происходящего в военной части Хабаровского края после того, как в сеть попало видео с избиение молодого человека. Ему наносят удары люди в военной форме.

- По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», – говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в ведомстве, будут выяснены все обстоятельства произошедшего и условия, при которых данное избиение могло произойти. После в ведомстве дадут оценку соблюдению норм законодательства о несении военной службы.

Ранее в «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что в Свердловской области было возбуждено уголовное дело после смерти двух солдат-срочников, один из которых покончил с собой, перед тем как заступить в наряд, а второго нашли мертвым под опорой ЛЭП, по официальной версии он умер от удара током.

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прокуратурапроверкаизбиение солдата
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