После публикации видео с избиением солдата военная прокуратура начала проверку в Хабаровском крае

Военная прокуратура начала проверку происходящего в военной части Хабаровского края после того, как в сеть попало видео с избиение молодого человека. Ему наносят удары люди в военной форме.
- По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», – говорится в сообщении ведомства.
Как пояснили в ведомстве, будут выяснены все обстоятельства произошедшего и условия, при которых данное избиение могло произойти. После в ведомстве дадут оценку соблюдению норм законодательства о несении военной службы.
Ранее в «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что в Свердловской области было возбуждено уголовное дело после смерти двух солдат-срочников, один из которых покончил с собой, перед тем как заступить в наряд, а второго нашли мертвым под опорой ЛЭП, по официальной версии он умер от удара током.