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В Турции задержали за шпионаж шестерых иностранцев с российскими паспортами

11:31:0410/9/2021Фото: Скриншот
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При проведении спецоперации в двух турецких городах у задержанных были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, лазерные указатели.

Шесть человек с российскими паспортами задержаны в Стамбуле и Анталии

В Турции задержали шесть человек, которых подозревают в шпионской деятельности. Спецоперация проводилась в Стамбуле и Антальи, сообщает CNN Turk.

При обысках у граждан с российскими паспортами было изъято оружие, боеприпасы, лазерные указки. Как считают турецкие спецслужбы, задержанные собирались совершить несколько вооруженных провокаций для того, чтобы получить информацию от турецких чиновников, которая является секретной.

Также, по мнению представителей спецслужб, задержанные планировали нападать на иностранцев. Пока нет информации о национальности задержанных граждан.

Обвинения, которые выдвигают предполагаемым провокаторам, "политический и военный шпионаж".

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