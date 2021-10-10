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09.10
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Ленивые женщины болезненнее переносят менопаузу, согласно исследованию

8:00:2610/9/2021Фото: pixabay.com
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Многие женщины, переживающие менопаузу, просыпаются и обнаруживают, что их простыни промокают.

руки
По словам исследователей, малоподвижный образ жизни повышает риск возникновения приливов в ночное время

Женщинам в период менопаузы, которые борются с ночным потоотделением, был дан строгий любовный совет: прекратите сидеть сложа руки, пишет dailymail.co.uk.

По словам исследователей, малоподвижный образ жизни повышает риск возникновения приливов в ночное время.

Многие женщины, переживающие менопаузу, просыпаются и обнаруживают, что их простыни мокнут от ночного пота - тревожный симптом, который может нарушить сон и вызвать мозговой туман в течение дня.

Американские исследователи измерили ночную потливость 77 женщин, отслеживая их дневную физическую активность с помощью трекеров упражнений на запястье.

На каждые три часа и 20 минут, проведенные в сидячем положении, например в сидячем или лежачем положении, у них в среднем наблюдался один дополнительный эпизод ночного потоотделения.

Доктор Сара Витковски, руководившая исследованием из Смит-колледжа в Массачусетсе, сказала: «Как исследователи, мы хотим уменьшить трудности, с которыми многие женщины сталкиваются в среднем возрасте, и постараемся сделать его немного лучше.

«Очень легко сидеть по три часа за раз, особенно во время работы или просмотра телевизора, но эти результаты показывают, что женщины могут делать перерывы, когда они встают и передвигаются».

Тем не менее, она сказала, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить связь.

ЧТО ТАКОЕ МЕНОПАУЗА?

Менопауза определяется как изменения, через которые женщина проходит непосредственно перед и после прекращения менструации и больше не может забеременеть естественным путем.

Некоторые женщины проходят через это время с небольшими симптомами, если они вообще есть, около 60 процентов испытывают симптомы, приводящие к изменениям в поведении, и каждая четвертая будет серьезно страдать.

Общие симптомы включают приливы, ночную потливость, сухость влагалища, приводящую к дискомфорту во время секса, нарушение сна, снижение полового влечения, проблемы с памятью и концентрацией, а также перепады настроения.

Менопауза наступает, когда яичники перестают вырабатывать столько гормона эстрогена и больше не выделяют яйцеклетку каждый месяц.

По данным NHS, в Великобритании средний возраст женщины, достигающей менопаузы, составляет 51 год.

Исследование, представленное сегодня на ежегодном собрании Североамериканского общества менопаузы, измеряло ночное потоотделение женщин с помощью двух электродов на груди.

У женщин, которые в основном находились в постменопаузе или на ранних стадиях менопаузы, было до девяти эпизодов ночного потоотделения за ночь.

Но в среднем их количество было выше, если они вели малоподвижный образ жизни.

Неясно, почему физические упражнения и ночная потливость могут быть связаны, но менопауза изменяет гормоны, которые могут изменить регуляцию температуры тела мозгом.

А когда женское тело нагревается, их кровеносные сосуды, особенно близкие к поверхности кожи, расширяются, чтобы тепло могло уйти.

Но если женщины ведут малоподвижный образ жизни, их кровеносные сосуды могут быть в худшем состоянии, что означает, что они не расширяются.

Это может привести к усилению ночного потоотделения из-за удержания слишком большого количества тепла.

Это также может объяснить, почему женщины с более сильными приливами и ночным потоотделением подвергаются большему риску сердечных заболеваний и инсультов.

Последнее исследование, в котором изучались женщины в возрасте от 45 до 55 лет, обычный возраст для наступления менопаузы, не обнаружило связи между малоподвижным поведением и дневными приливами.

Примерно одна из 100 женщин испытывает менопаузу до достижения 40 лет.

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