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Почему королева Елизавета II ненавидит устриц и обожает джин с тоником, рассказали королевские повара

7:00:4310/9/2021Фото: pxfuel.com
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устрицы
По словам бывшего королевского слуги Чарльза Оливера, королева и покойный принц Филипп ненавидели устриц

Для Елизаветы II лучшие повара ежедневно готовят вкусные блюда из высококачественных ингредиентов. Однако есть одна еда, которую королева не выносит.

Несмотря на то, что во многих странах это деликатес, королева, как сообщается, ненавидит эту еду, пишет express.co.uk.

Что это?

Сообщается, что королева отказывается есть одно блюдо, которое многие считают деликатесом: устрицы.

По словам бывшего королевского слуги Чарльза Оливера, королева и покойный принц Филипп ненавидели устриц.

«Неизбежно есть одна или две вещи, которые не нравятся королеве и ее мужу, и хозяева должны быть предупреждены заранее», - объяснил он в книге «Ужин в Букингемском дворце».

«В дворцовой инструкции сказано только: «Ни королева, ни герцог Эдинбургский не любят устриц. Королева часто пьет за едой стакан красного или белого вина, а также апельсиновый сок. Его Королевское Высочество предпочитает шампанскому джин с тоником или лагером перед едой или в течение дня».

Бывший королевский дворецкий Грант Гарольд объяснил, что членам королевской семьи рекомендуется не есть морепродукты во время путешествий: «Это очень разумный шаг - отказаться от морепродуктов, когда они выходят на улицу и выполняют общественные обязанности. Мы не хотим, чтобы у члена королевской семьи была серьезная реакция на пищевое отравление, особенно если она находится в зарубежном турне», - сказал он Woman & Home.

Бывший шеф-повар королевы Даррен МакГрейди сказал: «Королева никогда не была гурманом. Она всегда ела, чтобы жить, а не жила, чтобы есть. Принц Филипп был гурманом. Он все время хотел пробовать любые новые блюда и был в восторге от новых ингредиентов, тогда как королева, если бы у нас был новый рецепт, ей пришлось бы просмотреть весь рецепт, прежде чем сказать:« Да, хорошо, давай попробуем ». Но по большей части она еженедельно ела одни и те же блюда».

По словам Макгрейди, который готовил для королевы 15 лет, есть еще один ингредиент, запрещенный во всех королевских меню: чеснок.

«Мы никогда не можем подавать что-либо с чесноком или слишком большим количеством лука», - пояснил он.

«Все, что мы добавили в меню с шоколадом, она выбрала бы, особенно шоколадный пирог с совершенством».

Во многих странах устрицы действительно являются деликатесом.

Американский шеф-повар Джеймс Бирд охарактеризовал их как «одно из величайших удовольствий, которыми природа одарила человека».

"Устрицы приводят к обсуждению, созерцанию и чувственному наслаждению. Нет ничего похожего на них».

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