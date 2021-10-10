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09.10
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Отказ от курения снижает риск четырех заболеваний глаз, говорит эксперт

5:30:0610/9/2021Фото: pixabay.com
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И никотин, и окись углерода вызывают жировые отложения в кровеносных сосудах глаза, что приводит к нечеткости зрения и другим серьезным заболеваниям глаз.

сигарета, человек
Большинство людей думает о том, чтобы найти способы бросить курить

Бросьте курить. Большинство людей думает о том, чтобы найти способы бросить курить. Известно, что курение наносит вред многим частям тела, включая глаза, при этом возможно любое из этих четырех серьезных состояний.

Давно известно, что курение вызывает болезни сердца и рак легких; однако многие люди не осознают, что курение может привести к потере зрения, пишет express.co.uk.

Какие серьезные заболевания глаз могут развиться, и, по мнению эксперта, какие советы лучше всего бросить?

Сигарета содержит более 7000 различных токсичных химических веществ, которые вызывают окислительный стресс и могут разрушить сетчатку.

И никотин, и окись углерода вызывают жировые отложения в кровеносных сосудах глаза, что приводит к нечеткости зрения и другим серьезным заболеваниям глаз.

Части дыма также сужают цилиарные артерии, препятствуя притоку крови к глазу.

Джайлс Эдмондс, директор клинической службы Specsavers, перечисляет четыре состояния здоровья, связанных с курением, в том числе:

Катаракты

Возрастная дегенерация желтого пятна

Увеит

Диабетическая ретинопатия.

«Исследования показали, что курение может удвоить ваши шансы на развитие катаракты, утроить шансы возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), увеличить риск увеита (воспаление среднего слоя глаза) и удвоить риск диабета, который в поворот может привести к диабетической ретинопатии », - добавил он.

Сигаретный дым может усугубить диабетическую невропатию отчасти из-за механизма окислительного стресса, и было подтверждено, что это независимый фактор риска диабетической невропатии.

Хотя традиционные курильщики табака остаются наиболее подверженными риску развития ВМД, исследования также показывают, что пары электронных сигарет могут вызывать раздражение и приводить к синдрому сухого глаза.

«Когда вы теряете больше жидкости, чем принимаете, ваше тело обезвоживается», - добавил г-н Эдмондс.

«Наши глаза могут стать сухими и раздраженными, и у нас может даже появиться слегка нечеткое зрение, потому что слез недостаточно, чтобы смазать глаз».

Курение также может повредить ваш слух: курильщики на 70 процентов чаще страдают потерей слуха, чем некурящие.

Гордон Харрисон, главный аудиолог Specsavers, добавил: «Курение может реально повлиять на ваш слух, поскольку никотин снижает уровень кислорода в крови, что сужает кровеносные сосуды в организме.

«Чрезмерное употребление алкоголя также может негативно повлиять на наш слух.

«Высокое потребление алкоголя в течение длительного периода времени может привести к повреждению центральной слуховой коры головного мозга, что в свою очередь может привести к уменьшению размеров мозга.

«Повреждение слухового нерва складывается, а это означает, что даже умеренно пьющие люди подвергаются риску.

«Это может вызвать проблемы для вашего внутреннего уха, где живут чувствительные волосковые клетки».

Как бросить курить

Фармацевт LloydsPharmacy Аншу Каура предложил свои главные советы по отказу от курения, в том числе:

Избавьтесь от соблазнов
Узнайте больше о никотиновой заместительной терапии (НЗТ)
Получать поддержку
Оставайся активным
Будьте заняты.

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