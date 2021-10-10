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10.10
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С Днем девочек! Нежные открытки и слова поздравлений для всех принцесс 11 октября

11:23:0110/10/2021Фото: bonnycards.ru
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Желаю вам сегодня шутить и улыбаться, День девочек пусть миру несет добро и счастье.

11 октября - Международный день девочек
11 октября - Международный день девочек

У всех девочек мира есть свой собственный праздник. Выражением признания их прав, а также того, что существуют особые проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада. 

11 октября - Международный день девочек
11 октября - Международный день девочек

Поздравляю, девочки,
Вас с днем международным,
Пусть вас за косы мальчики
Не дергают сегодня.

Пусть дарят вам цветы,
В кино пусть приглашают,
Портфель ваш донести
До дома предлагают.

Желаю вам сегодня
Шутить и улыбаться,
День девочек пусть миру
Несет добро и счастье.

***

С Днем милых девочек! И пусть растут счастливыми,
Как звезды, светлыми, как солнца свет, красивыми!
Оберегайте только крошек этих ласковых,
И пусть их жизни будут радостными сказками!

Им помогайте, научите быть послушными, Всегда приветливыми, очень добродушными, Чтоб их глаза светились самой кроткой радостью, А каждый миг бы впечатлял добром и сладостью!

11 октября - Международный день девочек
11 октября - Международный день девочек

Мир собою украшают,
Ярче солнышка сияют
И косички заплетают,
Чтоб мальчишек привлекать.

Всех девчонок поздравляю,
Смеха звонкого желаю,
Пусть вас счастье обнимает,
И дела идут на пять!

***

Вас, девчонки, поздравляю
С вашим праздником прекрасным,
Бантиков желаю, бусин,
Платьев шелковых, атласных.

Новых сумочек и туфель,
Комплиментов и цветов,
Принцев с белыми конями,
Больше нежных, теплых слов.

***

В разноцветных платьицах, В гольфах и сандалиях Девочки-красавицы Всех очаровали.

И в косичках ленточки
Смотрятся чудесно,
Без конфеток-девочек
Жизнь неинтересна!

Источник: pozdravok.ru

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