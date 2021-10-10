С Днем девочек! Нежные открытки и слова поздравлений для всех принцесс 11 октября

У всех девочек мира есть свой собственный праздник. Выражением признания их прав, а также того, что существуют особые проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада.
Поздравляю, девочки,
Вас с днем международным,
Пусть вас за косы мальчики
Не дергают сегодня.
Пусть дарят вам цветы,
В кино пусть приглашают,
Портфель ваш донести
До дома предлагают.
Желаю вам сегодня
Шутить и улыбаться,
День девочек пусть миру
Несет добро и счастье.
***
С Днем милых девочек! И пусть растут счастливыми,
Как звезды, светлыми, как солнца свет, красивыми!
Оберегайте только крошек этих ласковых,
И пусть их жизни будут радостными сказками!
Им помогайте, научите быть послушными, Всегда приветливыми, очень добродушными, Чтоб их глаза светились самой кроткой радостью, А каждый миг бы впечатлял добром и сладостью!
Мир собою украшают,
Ярче солнышка сияют
И косички заплетают,
Чтоб мальчишек привлекать.
Всех девчонок поздравляю,
Смеха звонкого желаю,
Пусть вас счастье обнимает,
И дела идут на пять!
***
Вас, девчонки, поздравляю
С вашим праздником прекрасным,
Бантиков желаю, бусин,
Платьев шелковых, атласных.
Новых сумочек и туфель,
Комплиментов и цветов,
Принцев с белыми конями,
Больше нежных, теплых слов.
***
В разноцветных платьицах, В гольфах и сандалиях Девочки-красавицы Всех очаровали.
И в косичках ленточки
Смотрятся чудесно,
Без конфеток-девочек
Жизнь неинтересна!
Источник: pozdravok.ru