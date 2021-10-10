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Савватий Пчельник: по вековым традициям 10 октября категорически запрещено работать. А что делать можно?

1:00:2410/10/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Пчеловодство, в первую очередь, требует праведной жизни перед Богом и нравственной чистоты.

Многие верили, что главная пчелиная матка забирает до следующего лета ключи, закрывая нас на зиму

10 октября в храмах почитают Савватия Соловецкого. Святого знают как святого монаха, основателя Соловецкого монастыря.

Свое первое монашество он принял в Белозерском монастыре. После чего ушел на остров Валаам, где проживали другие монахи. Там они вели довольно суровый образ жизни. Поэтому, монахи были удивлены насколько сильная выдержка и смирение у святого Савватия. Узнав, что рядом, в Белом море, находится остров, Савватий захотел уйти туда вместе с иноком Германом, который раньше был отшельником в лесу. Когда они оказались на острове, то старцы построили келью и установили там крест. После кончины Савватия там поселились остальные отшельники. После чего на этом острове был выстроен известный в православии Соловецкий монастырь.

В народе этот праздник называют Савватий Пчельник, поскольку в этот день все улья закрывает Святой Савватий. Его также считали покровителем меда и пчел. 9 октября Савватию кланялись, благодарили за сладкий мед, просили помощи с пчелами и зимовкой. Очень много внимания уделялось пчелам: их улья утепляли, уносили в тепло, кормили сахарным сиропом. Многие верили, что главная пчелиная матка забирает до следующего лета ключи, закрывая нас на зиму.

На Савватия пчеловоды всей семьей с утра читали специальные молитвы святому Савватию. Ведь пчеловодство, в первую очередь, требует праведной жизни перед Богом и нравственной чистоты. Считается, что дети же до 7 лет безгрешные, поэтому нужно молиться с ними.

9 октября считается греховным трудиться. Наши предки считали, все сделанное в этот день пользы не принесет.

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традициипраздникиприметы день Савватия Пчельника
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