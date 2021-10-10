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С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября

2:15:3610/10/2021Фото: fresh-cards.ru
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10 октября 2021 — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Сельхозработники, нижайший вам поклон
За тяжкий труд и вечные заботы.
Спасибо за создание всех благ,
За вашу важную и сложную работу.

За труд тяжелый честь вам и хвала.
Пусть будут добрыми все ранние рассветы,
Добром пусть отзовется к вам страна...
И будут счастливы, здоровы ваши дети!

В ваш праздник светлый пусть исполнятся мечты.
Пусть радует земля своей отдачей.
Пусть будет радостно, отрадно на душе.
И всех вам благ, а как еще иначе?!

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Сегодня поздравим великих людей.
Работы ведь в мире не сыщешь сложней:
И скот содержать, и собрать урожай,
И переработать, чтоб сытым был край.

Поздравим работников отрасли той,
Которая стала давно основной
Для жизни людской. И пускай этот труд
Всегда уважают, и ценят, и чтут.

Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,
Так пусть же во всём вам, всегда и везде
Удача сопутствует, просто везет.
И счастье пусть вас непременно найдет!

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Желаю вам большого урожая,
Чтоб непрерывно возрастал доход,
И чтобы люди труд ваш уважали,
Был очень урожайным каждый год.

Любви и счастья вашим добрым семьям,
Достатка и везения во всем,
Желаю вам наград и много премий
За ваш успех в таком труде большом!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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