С Всемирным днем психического здоровья: оригинальные веселые поздравления 10 октября

Стрессам, нервам, перегрузкам
Скажем мы сегодня «Нет!»
Будет психика здоровой,
Ждет нас счастье, жизнь без бед,
Нам психическим здоровьем
Очень нужно дорожить,
С ним, конечно, точно сможем
Очень долго лет прожить!
Что ни день — то паранойя,
То садисты, то маньяк,
Террористы обнаглели,
В ЖКХ — сплошной бардак,
От депрессии и стрессов,
Иногда кидает в дрожь,
За спиной сосед — бездельник,
Тихо точит финский нож.
Крышу сносит постепенно,
Но поправить шансы есть —
Запишусь в Наполеоны,
Я, в палату № 6.
Спокойствие — это так важно!
Всегда нужно нервы беречь,
Ведь вы все поймете однажды:
Не стоит игра эта свеч!
Намного важнее здоровье, Гармония в вашей душе, Заполните сердце любовью, Не стоит вам жить в мираже!
Депрессиям «нет!», улыбайтесь,
Дружите, цените, любите!
Шагайте вперед, развивайтесь,
И счастливо, ярко живите!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru