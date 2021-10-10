Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Всемирным днем психического здоровья: оригинальные веселые поздравления 10 октября

1:15:0410/10/2021Фото: fresh-cards.ru
0

Всемирный день психического здоровья 2021 имеет свою дату – 10 октября.

Всемирный день психического здоровья

Стрессам, нервам, перегрузкам
Скажем мы сегодня «Нет!»
Будет психика здоровой,
Ждет нас счастье, жизнь без бед,
Нам психическим здоровьем
Очень нужно дорожить,
С ним, конечно, точно сможем
Очень долго лет прожить!

Всемирный день психического здоровья

Что ни день — то паранойя,
То садисты, то маньяк,
Террористы обнаглели,
В ЖКХ — сплошной бардак,

От депрессии и стрессов,
Иногда кидает в дрожь,
За спиной сосед — бездельник,
Тихо точит финский нож.

Крышу сносит постепенно,
Но поправить шансы есть —
Запишусь в Наполеоны,
Я, в палату № 6.

Всемирный день психического здоровья

Спокойствие — это так важно!
Всегда нужно нервы беречь,
Ведь вы все поймете однажды:
Не стоит игра эта свеч!

Намного важнее здоровье, Гармония в вашей душе, Заполните сердце любовью, Не стоит вам жить в мираже!

Депрессиям «нет!», улыбайтесь,
Дружите, цените, любите!
Шагайте вперед, развивайтесь,
И счастливо, ярко живите!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиВсемирный день психического здоровья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Всемирным днем психического здоровья: оригинальные веселые поздравления 10 октября
1:15:04 10/10/2021
С Всемирным днем психического здоровья: оригинальные веселые поздравления 10 октября
Савватий Пчельник: по вековым традициям 10 октября категорически запрещено работать. А что делать можно?
1:00:24 10/10/2021
Савватий Пчельник: по вековым традициям 10 октября категорически запрещено работать. А что делать можно?
Британцы не желают планировать свои похороны заранее
11:00:41 10/9/2021
Британцы не желают планировать свои похороны заранее
Перенесенный ковид в сочетании с вакциной может повысить защиту от инфекции и повысить эффективность прививки: новое открытие
10:00:12 10/9/2021
Перенесенный ковид в сочетании с вакциной может повысить защиту от инфекции и повысить эффективность прививки: новое открытие
Отказ от курения снижает риск четырех заболеваний глаз, говорит эксперт
5:30:06 10/9/2021
Отказ от курения снижает риск четырех заболеваний глаз, говорит эксперт
10.10.2021 – зеркальная дата, которая дарит облегчение осени перед прохладой зимы: загадываем желание во время перехода дня в ночь
4:00:45 10/9/2021
10.10.2021 – зеркальная дата, которая дарит облегчение осени перед прохладой зимы: загадываем желание во время перехода дня в ночь
Великие родительские субботы 2022: точные даты и особенности каждой
3:00:14 10/9/2021
Великие родительские субботы 2022: точные даты и особенности каждой
Многодневная магнитная буря с пиком 19-20 октября 2021: геособытие опасно для многих зависимых и не только
2:00:43 10/9/2021
Многодневная магнитная буря с пиком 19-20 октября 2021: геособытие опасно для многих зависимых и не только
Лунный календарь посадок на октябрь 2021 года: Когда высевать яровой лук и озимый чеснок осенью?
1:00:25 10/9/2021
Лунный календарь посадок на октябрь 2021 года: Когда высевать яровой лук и озимый чеснок осенью?
Молитва от случайной гибели и всех несчастий святому Савватию Соловецкому
12:00:14 10/9/2021
Молитва от случайной гибели и всех несчастий святому Савватию Соловецкому