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Грешно ли работать 10 октября в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?

1:30:0110/10/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Работать в этот день, в любом случае, не рекомендуется, следуя старой заповеди: шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – посвяти Господу, Богу твоему.

Спустя две недели путешествия Прохор стоял на берегу, как заметил, что недалеко от него на берег выбросило человека

10 октября день памяти преставления Апостола Иоанна Богослова. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа согласно Святому Писанию. Также он считается самым молодым из всех апостолов. Родился Иоанн у знатных родителей Зеведея и Саломеи. Его братом был Иаков — один из Двенадцати апостолов. Они оба долго работали рыбаками, пока их не позвал с собой Иисус Христос. Вскоре, Иоанн стал любимым учеником Господа, оставаясь с ним до конца. Когда Иисуса распяли, то перед своей казнью он сказал Иоанну, чтобы тот присмотрел за его матерью Девой Марией.

После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн вещал Евангелие в Эфесе и остальных городах Малой Азии. Проповедовать Апостолу помогал его ученик Прохор. Они вместе поднялись на борт корабля, который барахтался в ужасной буре.

Путешественники смогли добраться до суши, но только Иоанн Богослов остался в глубине моря. Прохор долго горевал, лишившись своего духовного наставника, и отправился в Ефес один.

Спустя две недели путешествия, Прохор стоял на берегу моря, как заметил, что недалеко от него море выбросило человека. Подойдя ближе, он увидел апостола Иоанна, которого Бог сохранил в течение четырнадцати дней в море.

Тогда Прохор и Иоанн вернулись в Ефес и проповедовали язычникам о христианстве.

В 96 году во время правления Домициана началось второе гонение на христиан, Иоанна в узах доставили в Рим и там бросили в чан, до краев наполненный кипящим маслом. Выйдя оттуда невредимым, он был сослан на остров Патмос, где написал Книгу Откровения.

Многие христиане задаются вопросом можно ли в этот праздник работать, поскольку день памяти может выпасть на рабочий день недели. В таком случае, священнослужители отвечают, что работать не запрещено, поскольку обстоятельства у всех разные, и кто-то не может полностью отказаться от своей деятельности. В 2021 году день Иоанна Богослова приходится на воскресенье, 10 октября. Это значит, что работать в этот день, в любом случае, не рекомендуется, следуя старой заповеди: шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – посвяти Господу, Богу твоему.

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традициипраздникизапретыдень Иоанна Богослова
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