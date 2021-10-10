Британцы не желают планировать свои похороны заранее

Британцы прячут голову в песок, когда дело доходит до планирования собственных похорон, полагая, что они «слишком молоды», чтобы даже думать об этом. Исследование 2000 взрослых показало, что почти треть не может выделить деньги на собственные похороны.
Более трети из них (37 процентов) предпочитают не думать об этом и не думают, что могут себе это позволить, а более пятой части не верят, что они достаточно взрослые, чтобы беспокоиться об этом, пишет express.co.uk.
Каждый пятый из тех, кто активно не откладывает деньги на похороны, считает, что слишком сложно учитывать этот факт, при этом 16 процентов признали, что понятия не имели, сколько им нужно откладывать.
Дэвид Рис, главный операционный директор British Seniors, который заказал исследование для запуска своего похоронного отчета, сказал: «Хотя это не та тема, которую многие любят обсуждать подробно, в реальности в какой-то момент людям придется, к сожалению, иметь дело с кончиной родственник.
«Мы заказали общий отчет, чтобы осветить реальность этих затрат - которые часто могут быть сюрпризом для многих, когда случается худшее, а когда дело доходит до мысли о ваших собственных похоронах, это, безусловно, может быть сложной темой.
«Но, обсуждая это и строя планы, вы можете быть спокойны, зная, что ваша семья не будет бороться за оплату счета».
Более восьми из десяти также считают, что высокая стоимость похорон создает значительный стресс для семей, переживающих тяжелую утрату.
В результате 42 процента хотят обеспечить заботу о своих семьях после их смерти, а 38 процентов хотят защитить их материально.
Из опрошенных через OnePoll 45% в какой-то момент жизни пришлось нести расходы, связанные с тяжелой утратой семьи.
И более одного из пяти заявили, что пандемия изменила их отношение к похоронам, а также способ их планирования.
В отчете также говорится о стоимости после отдельного исследования, проведенного британскими пожилыми людьми с участием 1549 взрослых, которые участвовали в планировании похорон.
Средняя стоимость похорон за последние пять лет составила более 5631 фунтов стерлингов, но данные из отчета показали, что расходы до 7600 фунтов стерлингов были легко достижимы.
Более трех из десяти (31 процент) сообщили, что расходы, связанные с похоронами близких, в последние годы оплачивались членами семьи.
Дэвид Рис, главный операционный директор British Seniors, добавил: «Потеря близкого человека часто бывает неожиданной - и существуют многочисленные издержки, которые вы не обязательно будете в правильном настроении обсуждать.
«Цель похоронного отчета - выделить эти цифры в удобной для восприятия форме, чтобы показать, сколько вы можете рассчитывать заплатить, будь вы в этой ситуации.
«И результаты, безусловно, показывают, что снятие бремени за счет перспективного планирования и адекватного прикрытия окупается».