Перенесенный ковид в сочетании с вакциной может повысить защиту от инфекции и повысить эффективность прививки: новое открытие

Доказательства кажутся довольно убедительными в отношении преимуществ вакцинации от COVID-19 к настоящему времени, но идеи все еще появляются. Согласно последнему анализу исследования ZOE COVID Study, перенесенная ранее инфекция Covid усиливает защиту от двух прививок вакцины против коронавируса.
Откачка из коронавируса вакцин в Великобритании удалось остановить нарастающую волну госпитализаций и смертей от COVID-19, сократив риск развития тяжелой болезни. Однако новые данные свидетельствуют о том, что некоторым когортам предоставляется более высокая защита от вакцин, чем другим. Это потому, что предыдущая инфекция Covid усиливает вашу защиту от двух прививок вакцины от коронавируса, пишет express.co.uk.
Таков вывод последнего анализа исследования ZOE COVID Study, в котором изучается реальная эффективность вакцины.
Он обнаружил, что предыдущая инфекция COVID-19 вместе с двойной вакцинацией повышает защиту человека от COVID-19 до 94 процентов.
Исследование ZOE показало, что две дозы Oxford-AstraZeneca (AstraZeneca) обеспечивали 71-процентную защиту от инфекции в течение шести месяцев после вакцинации, в то время как защита была увеличена до 90 процентов среди тех, кто ранее дал положительный результат на COVID-19.
Две дозы мРНК Pfizer-BioNTech (Pfizer) обеспечили 80-процентную защиту в течение шести месяцев после вакцинации, которая еще больше увеличилась до 94 процентов при предыдущей инфекции COVID-19.
Это одно из крупнейших реальных исследований эффективности вакцин, в котором было проведено более 1,2 миллиона результатов тестов.
Анализ показал, что предыдущая инфекция COVID-19 без вакцинации дала только 65-процентную защиту, показывая, что вакцинация в среднем обеспечивает лучшую защиту, а добавление вакцинации значительно повышает защиту.
Исследование также показало, что защита от предыдущей инфекции COVID-19 не ослабевала в течение 450 дней после заражения, что не зависело от статуса вакцинации.
В этом отличие от вакцины, которая, по наблюдениям ZOE, вероятно, начинает ослабевать через три месяца.
Это означает, что люди, получившие две дозы вакцины в дополнение к предыдущей инфекции, могут дольше поддерживать более высокий уровень защиты от COVID-19, чем те, кто не был инфицирован COVID до вакцинации.
Как команда собирала свои выводы
В исследовании ZOE COVID Study 11 декабря 2020 года была запущена функция приложения, позволяющая регистрировать вакцины против COVID-19 и отслеживать реальные побочные эффекты и эффективность в когорте из более чем миллиона активных пользователей.
ZOE использовала данные вакцин, которые были зарегистрированы с 8 декабря 2020 г. по 31 июля 2021 г., и данные об инфекциях, произошедших в период с 26 мая 2021 г., когда вариант Дельта (B.1.617.2) стал доминирующим, и 31 июля 2021 г.
В ходе исследования анализировались данные за период до шести месяцев, поскольку данных за этот период еще недостаточно.
Таким образом, этот последний анализ не предполагает прекращения защиты через шесть месяцев, поскольку проходит больше времени и собирается больше данных. ZOE продолжит мониторинг и анализ эффективности вакцины и иммунитета.
Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник приложения ZOE COVID Study, комментирует последние данные: «Независимо от того, какая вакцина вводится, это последнее исследование показывает, что наличие естественной инфекции COVID-19 до двойной вакцинации означает большую защиту.
«Это действительно положительная новость для общего уровня иммунитета в Великобритании и означает, что большое количество людей будет иметь эффективную и длительную защиту от COVID-19. Это также убедительное доказательство необходимости вакцинации даже для тех, кто уже прошел вакцинацию. переболел COVID-19.
"Когда дело доходит до бустерной прививки, я считаю, что если вы еще не входите в одну из групп, отвечающих критериям для ревакцинации, но у вас есть предыдущая инфекция и две вакцины, вам не следует слишком беспокоиться, поскольку ваша защита будет очень высоко."
Профессор Спектор добавил: «Вероятно, что будет высокий уровень охвата среди тех, кто дважды вакцинирован и приглашен на ревакцинацию, поэтому более важно сосредоточить внимание на тех, кто остается невакцинированным, что все еще слишком высоко, и мы быстро отставая от остальной Европы».
Кто может получить вакцину
Люди в возрасте 18 лет и старше (или которым исполнится 18 лет в течение трех месяцев) могут получить первую и вторую дозу вакцины от коронавируса.
Большинству детей и молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет в настоящее время предлагается только первая доза.