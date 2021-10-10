Главная молитва святому Харитону Исповеднику в защите от дьявола и дурного сглаза

Харитон Исповедник — выдающийся и набожный гражданин города Икония. Когда во время правления императора Аврелиана начались жестокие гонения на христиан, Святой открыто исповедовал имя Христа, за что был немедленно предан суду. Судья пытался заставить его поклоняться богам, но Харитон ясно провозгласил свою веру Господа Иисуса Христа, Спасителя человечества. За это епарх приказал пытать и бить его, пока все тело Святого не превратилось в одну большую рану. Когда злодеяния Аврелиана настигли его и он умер злой смертью, Харитон был освобожден от пыток и тюрьмы. После чего он отправился в Иерусалим. Но и тут его настигли испытания – по дороге он был схвачен разбойниками, но спасся от них Божьим промыслом.
Харитон, не желая снова возвращаться в Иконию, удалился в пустыню Фаран, где основал монастырь. В это место собралось много монахов. И Харитон установил единые правила для монастыря. Спустя небольшой промежуток времени, чтобы избежать похвалы людей, он ушел в другую пустыню близ Иерихона. И там смог Харитон основать монастырь, который назвали монастырем Харитона. Наконец, он основал третий монастырь, Соука, который греки называли Старой лаврой.
Харитон умер в глубокой старости 28 сентября 350 года. Его мощи хранятся в его первом монастыре.
По преданию, святой Харитон составил Чин монашеского пострига. И был похоронен в монастыре Фаран в соответствии с его последней волей.