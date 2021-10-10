Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Главная молитва святому Харитону Исповеднику в защите от дьявола и дурного сглаза

2:30:5010/10/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
0

По преданию, святой Харитон составил Чин монашеского пострига. И был похоронен в монастыре Фаран в соответствии с его последней волей.

По преданию, святой Харитон составил Чин монашеского пострига

Харитон Исповедник — выдающийся и набожный гражданин города Икония. Когда во время правления императора Аврелиана начались жестокие гонения на христиан, Святой открыто исповедовал имя Христа, за что был немедленно предан суду. Судья пытался заставить его поклоняться богам, но Харитон ясно провозгласил свою веру Господа Иисуса Христа, Спасителя человечества. За это епарх приказал пытать и бить его, пока все тело Святого не превратилось в одну большую рану. Когда злодеяния Аврелиана настигли его и он умер злой смертью, Харитон был освобожден от пыток и тюрьмы. После чего он отправился в Иерусалим. Но и тут его настигли испытания – по дороге он был схвачен разбойниками, но спасся от них Божьим промыслом.

Харитон, не желая снова возвращаться в Иконию, удалился в пустыню Фаран, где основал монастырь. В это место собралось много монахов. И Харитон установил единые правила для монастыря. Спустя небольшой промежуток времени, чтобы избежать похвалы людей, он ушел в другую пустыню близ Иерихона. И там смог Харитон основать монастырь, который назвали монастырем Харитона. Наконец, он основал третий монастырь, Соука, который греки называли Старой лаврой.

Харитон умер в глубокой старости 28 сентября 350 года. Его мощи хранятся в его первом монастыре.

По преданию, святой Харитон составил Чин монашеского пострига. И был похоронен в монастыре Фаран в соответствии с его последней волей.


Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православиемолитвапраздникиХаритон Исповедник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посещаете храм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главная молитва святому Харитону Исповеднику в защите от дьявола и дурного сглаза
2:30:50 10/10/2021
Главная молитва святому Харитону Исповеднику в защите от дьявола и дурного сглаза
В Большом театре погиб актер прямо во время оперы "Садко": Его задавила декорация
2:16:00 10/10/2021
В Большом театре погиб актер прямо во время оперы "Садко": Его задавила декорация
С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября
2:15:36 10/10/2021
С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября
Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые
2:02:30 10/10/2021
Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые
Важный запрет для верующих на день Иоанна Богослова 10 октября: как прожить день без греха
2:00:24 10/10/2021
Важный запрет для верующих на день Иоанна Богослова 10 октября: как прожить день без греха
Грешно ли работать 10 октября в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
1:30:01 10/10/2021
Грешно ли работать 10 октября в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
С Всемирным днем психического здоровья: оригинальные веселые поздравления 10 октября
1:15:04 10/10/2021
С Всемирным днем психического здоровья: оригинальные веселые поздравления 10 октября
Савватий Пчельник: по вековым традициям 10 октября категорически запрещено работать. А что делать можно?
1:00:24 10/10/2021
Савватий Пчельник: по вековым традициям 10 октября категорически запрещено работать. А что делать можно?
Британцы не желают планировать свои похороны заранее
11:00:41 10/9/2021
Британцы не желают планировать свои похороны заранее
Перенесенный ковид в сочетании с вакциной может повысить защиту от инфекции и повысить эффективность прививки: новое открытие
10:00:12 10/9/2021
Перенесенный ковид в сочетании с вакциной может повысить защиту от инфекции и повысить эффективность прививки: новое открытие