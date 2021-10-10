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09.10
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Церковь в Англии меняет свое название на более молодежное и открывает бар

9:00:1510/9/2021Фото: dailymail.co.uk
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Англиканская церковь ранее подвергалась критике за добавление достопримечательностей в церкви в рамках своих усилий по соблазнению прихожан из молодого поколения.

церковь
Викторианская церковь под названием St Michael's изменила свое название на St Mike's, чтобы быть более модной и привлекательной для молодежи

Викторианская церковь под названием St Michael's изменила свое название на St Mike's, чтобы быть более модной и привлекательной для молодежи, пишет dailymail.co.uk.

Объясняя причины ребрендинга, преподобная Сара Йетман сказала, что она хочет, чтобы 148-летняя церковь была «привлекательной и интересной для молодого поколения».

Она добавила: «Мы приносим новую жизнь в старое здание и насаждаем новую конгрегацию в церкви. Наше видение в St Mike's заключается в том, что церковь может быть маяком света и надежды для местного сообщества. Мы стремимся привлечь больше молодых людей и увидеть, как они узнают Иисуса по-своему».

Но в разговоре с The Sun один человек усомнился в этом решении.

«Идея о том, что подросткам будет больше интересно ходить в церковь, если мы переименуем ее в церковь Святого Майка, - это нелепо», - сказали они. «Что дальше - Святой Дэйв? Сент-Питерс?

Смена названия на St Mike's, который находится в Борнмуте и использовала деньги англиканской церкви для ремонта, официально вступит в силу в декабре.

Церковь также открывает кафе-бар в рамках реконструкции и надеется несколько раз в неделю по утрам в школе открывать кафе для сдачи в школу, которое также будет предлагать посетителям информацию о событиях в местном сообществе и местных услугах.

Епископ Саутгемптона преподобный Дебби Селлин сказала Bournemouth Echo: «Удивительно, что было достигнуто в церкви Святого Майка за последнее время, поэтому для меня было честью присоединиться к команде здесь и отпраздновать открытие этой замечательной церкви.

«Они создали динамичный центр сообщества, куда люди могут приходить, чтобы исследовать свою веру и обрести чувство принадлежности.

«Так много всего происходит как для взрослых, так и для детей, и я призываю всех прийти и взглянуть на то, что предлагается».

Англиканская церковь ранее подвергалась критике за добавление достопримечательностей в церкви в рамках своих усилий по соблазнению прихожан из молодого поколения.

Два года назад он подвергся критике из-за того, что установил беспорядок в Нориджском соборе, а в 2019 году подвергся критике за открытие безумного поля для гольфа с девятью святыми в нефе Рочестерского собора.

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модавикторианская церковьменяет названиедля молодежиThe SunBournemouth EchoСара ЙетманДебби Селлин
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