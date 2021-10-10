Погода в Бердске 10 октября 2021:прохладное и безветренное воскресенье порадует жителей города

В воскресенье, 10 октября, в Бердске ожидается теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха с утра прогреется до +5 градусов, к обеду не поднимется выше +7 по Цельсию. Ветер подует легкий юго-западный, с порывами до 2,2 м/с. При относительной влажности воздуха 76%. Атмосферное давление опустится до 750 мм ртутного столба.
10 октября отмечается народный праздник день Савватия Пчельника. В православных храмах вспоминают Савватия Соловецкого — основателя Соловецкого монастыря. Савватий сначала был монахом в Кирилло-Белозерском монастыре, после чего перебрался на остров Валаам. Там он вел уединенный образ жизни. После Валаамского монастыря Савватий направился на пустынный остров в Белом море, где также находился в полном одиночестве и посвятил себя служению Господу. После смерти инока на остров прибыли и другие отшельники, основав тут монастырь, позже названный Соловецким.
Народное название праздника – Савватий Пчельник было связано с пчелами и медом. Пчеловоды заканчивали подготовку к зимовке, убирали последние ульи в укрытия. А также обращались к святому покровителю с молитвой о благополучной зимовке пчелиных семей, и делали это только дети: бортничество относилось к ремеслам, требовавшим моральной чистоты, коей обладают дети до 7 лет.