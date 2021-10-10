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Полнолуние 20 октября 2021 года: особенности лунных суток перед большим Супрлуниеем последнего месяца осени: как повлияет полнолуние на людей и что точно не стоит делать в эту субботу?

1:00:3210/10/2021Фото: Pixabay
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До Полнолуния октября 2021 года необходимо успеть сделать ряд действий.

Такое полнолуние часто называют «Охотничьим»
Такое полнолуние часто называют «Охотничьим»

В этом месяце Полнолуние придётся на 20 октября, 17:58 по московскому времени. Это будут четырнадцатые лунные сутки, и Небесное тело будет находиться в созвездии Овна. Этот день будет особенно энергетически сильным. Считается, что именно в это время будет сильно заметны творческий прилив и максимальная продуктивность.

Если вы занимаетесь писательством, дизайном или музыкой, этот день будет точно ваш. Если вы решили закончить какой-либо важный проект именно в эту дату, то можете быть уверены, что у вас всё получится. Наши предки верили в то, что даже если пойти в октябрьское Полнолуние на охоту, то вы определенно не останетесь без трофея. Помимо этого, в этот день принято заниматься заготовками, сбором урожая и подведением итогов всего огородного сезона.

Тем не менее, есть и минусы этого дня. Как заявляют медики, из-за колоссальной энергии 20 октября вы будете особенно чувствительны. Будьте готовы, что обострятся ваши хронические заболевания, появятся болезненные симптомы и другие недуги, которые преследовали вас до этого.

Существует и ряд некоторых запретов на этот день, которые стоит стараться не совершать. Полнолуние не любит ссор, конфликтов, провокаций, поэтому воздержитесь выяснять отношения именно в этот особенно эмоциональный день. Ни в коем случае не проводите шумные мероприятия и вообще старайтесь не посещать шумные места и не пребывать в больших скоплениях людей для того, чтобы избежать огромное количество энергии. Злоупотреблять алкоголем и баловать себя вредными продуктами тоже нельзя по тем же причинам. Как было написано выше, лучше всего закончить все свои дела к этому дню и подвести некие итоги. В связи с этим, не рекомендуется начинать новые проекты, подписывать договоры и проводить переговоры до Полнолуния.

Напомним, что согласно Лунному календарю, есть сразу несколько благоприятных для высевки озимого чеснока. Читайте об этом подробнее в нашем материале.

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