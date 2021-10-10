11 октября - Международный день девочек: как оригинально поздравить всех любимых принцесс?

Главной целью празднования этого дня считается обращение внимания на те проблемы, с которыми сталкиваются несовершеннолетние девочки по всему миру. В наши дни по всему миру распространены случаи, когда не соблюдаются права девушек до 18 лет. Это происходит из-за негативных традиционных и культурных особенностей, политического строя некоторых государств, но в большинстве случаев из-за банального неуважения или невоспитанности. В связи с этим, именно в этот день нужно показать своим любимым принцессам всю заботу о них и защищенность от всего вокруг.
Праздник относится к девочкам до 18 лет, поэтому если у вас есть дочь, сестра, племянница или внучка, то не забудьте уделить им свое внимание. Понятно, что они, скорее всего, даже не поймут, что это за повод. В особенности это касается самых младших представительниц прекрасного пола. Но разве вам не будет достаточно счастливой улыбки?
Придумывая или покупая подарок, не стоит привязываться к поводу и истории праздника, потому что в этом нет необходимости. Подарок должен носить символический характер. Вполне подойдет какая-нибудь игрушка или аксессуар в качестве презента вашей маленькой даме. Девочке постарше можно приобрести и небольшой букет цветов, а также, например, небольшой набор сладостей. С подарками девочкам-подросткам у всех зачастую возникают затруднения. Для того, чтобы не бояться подарить что-то не то, вы можете сами спросить ее, о чем она давно мечтала. В любом случае, цените и не забывайте о своих принцессах, дарите им радость, как можно чаще!
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