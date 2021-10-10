Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 октября 2021 в России и мире

• День шуршания листьями
• День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ
• Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day)
• День рождения социальной сети «ВКонтакте»
• Всемирный день каши (World Porridge Day)
• Всемирный день воздушных змеев (World Kite Day)
• Всемирный день бездомных (World Homeless Day)
• Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty)
• Международный день геологического тайника (International EarthCache Day)
• День памяти преподобного Савватия Соловецкого
• День памяти священномученика Анфима Иверянина
• Международный день сценического менеджмента (International Stage Management Day)
• Всемирный день зомби (World Zombie Day)
• День художника - Украина
• День бабушек - Германия
• День посадки деревьев - Польша
• День «Люблю твои волосы» (National Love Your Hair Day) - США
• Праздник урожая - Армения
• День «Обнимите барабанщика» (Hug a Drummer Day) - США
• День ангельского бисквита (National Angel Food Cake Day) - США
• Праздник детства «Белое воскресенье» (White Sunday) - Самоа, Токелау
• День украшения торта (National Cake Decorating Day) - США
• День работников культуры - Беларусь
• День сумочки (National Handbag Day) - США
• День благодарности пастору (Pastor Appreciation Day) - США
• День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы - Украина
• День работников стандартизации и метрологии - Украина
• День фалака - Таджикистан
• День начала борьбы за независимость (War of Independence Anniversary) - Куба
• День армии - Шри-Ланка
• День «Обними барабанщика» (National Hug a Drummer Day) - США
• День благодарности духовенства (Clergy Appreciation Day) - США
• День химических войск - Армения
• День независимости (Fiji Day) - Фиджи
• День работников здравоохранения и медицинской промышленности - Туркменистан
• День финской литературы (Finnish Literature Day) - Финляндия
• День основания Трудовой партии - КНДР
• День кальмаров и каракатиц (Squid and Cuttlefish Day) - США
• День профессиональных союзов - Казахстан
• День освобождения столицы (Capital Liberation Day) - Вьетнам
• День смокинга (National Tuxedo Day) - США
• Праздник двух десяток (Double Ten Day) - Тайвань
• День силы десяти (Powers of Ten Day) - США
• День Мои, День Худумы (Moi Day, Huduma Day) - Кения
• День смещения на 10 (National SHIFT10 Day) - США
• День маронов (Maroon Day) - Суринам
• Национальный праздник (Curacao Day) - Остров Кюрасао
• Метрический день (National Metric Day) - США
• День референдума (Plebiscite Day) - Австрия
• Именины у Аристарха, Игната, Петра, Марка, Виктора, Зинаиды, Каллистрата, Дмитрия, Михаила
• День Савватия (Савватий Пчельник)
Важные события
• 10 октября 1865 года запатентован бильярдный шар
• 10 октября 1918 года в России официально введена новая орфография
• 10 октября 1932 года состоялось открытие Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС)
• 10 октября 1933 года в магазинах США появился первый в мире стиральный порошок
• 10 октября 1956 года вышел с конвейера первый серийный автомобиль ГАЗ-М-21 «Волга»
• 10 октября 1963 года вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru