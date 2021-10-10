Точные даты магнитных бурь с 15 по 31 октября 2021 года: три суперсовета для метеопатов

Магнитные бури всегда тревожили людей, вне зависимости от того, какого возраста человек, и каково состояние его здоровья. Безусловно, чаще всего от этого страдают люди, имеющие хронические проблемы с давлением или люди в возрасте, но если речь идёт о сильных геомагнитных возмущениях, то это касается всех.
Симптомы при этом явлении всегда одинаковы: скачки давления, резкое ухудшение настроения, головные боли, упадок сил и плохое самочувствие, в целом. Если вы периодически страдаете от этого, то вам будут полезны три совета, которые мы подготовили для вас:
Совет №1. Изучите все даты прогноза магнитных бурь. Во второй половине октября сильные магнитные бури ожидаются 18-24 октября. Особенно тревожным и тяжелым будет 22 октября, самый мощный по давлению день. Менее сильным, но все же достаточно опасным будет конец месяца — 29-31 октября.
Совет №2. Зная все даты, распределите все свои силы на другие дни. Постарайтесь осуществить все свои планы заранее, чтобы не мучить свой организм и не подводить своих коллег. Завершите все свои дела по дому заранее или попросите совершить это ваших домочадцев. Вместо тяжелой работы посвятите время отдыху и проведите его наедине с собой или с близкими.
Совет №3. Подстройте стиль жизни под эти дни. Это касается как рациона питания, так и времяпровождения. Не злоупотребляйте алкоголь, не питайтесь вредной едой, пейте больше воды и употребляйте только здоровую пищу. Чаще ходите пешком, дышите свежим воздухом, проветривайте помещение и больше отдыхайте.
Напомним, что 9 октября была еще одна мощная магнитная буря. О том, к каким последствиям привела она, и как с ней можно было бороться читайте в нашем материале.