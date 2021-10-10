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Точные даты магнитных бурь с 15 по 31 октября 2021 года: три суперсовета для метеопатов

3:00:5810/10/2021Фото: Pexels
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Для того, чтобы легче пережить магнитные бури в октябре 2021 года, необходимо серьёзно подготовиться к ним.

Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток
Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток

Магнитные бури всегда тревожили людей, вне зависимости от того, какого возраста человек, и каково состояние его здоровья. Безусловно, чаще всего от этого страдают люди, имеющие хронические проблемы с давлением или люди в возрасте, но если речь идёт о сильных геомагнитных возмущениях, то это касается всех.

Симптомы при этом явлении всегда одинаковы: скачки давления, резкое ухудшение настроения, головные боли, упадок сил и плохое самочувствие, в целом. Если вы периодически страдаете от этого, то вам будут полезны три совета, которые мы подготовили для вас:

Совет №1. Изучите все даты прогноза магнитных бурь. Во второй половине октября сильные магнитные бури ожидаются 18-24 октября. Особенно тревожным и тяжелым будет 22 октября, самый мощный по давлению день. Менее сильным, но все же достаточно опасным будет конец месяца — 29-31 октября.

Совет №2. Зная все даты, распределите все свои силы на другие дни. Постарайтесь осуществить все свои планы заранее, чтобы не мучить свой организм и не подводить своих коллег. Завершите все свои дела по дому заранее или попросите совершить это ваших домочадцев. Вместо тяжелой работы посвятите время отдыху и проведите его наедине с собой или с близкими.

Совет №3. Подстройте стиль жизни под эти дни. Это касается как рациона питания, так и времяпровождения. Не злоупотребляйте алкоголь, не питайтесь вредной едой, пейте больше воды и употребляйте только здоровую пищу. Чаще ходите пешком, дышите свежим воздухом, проветривайте помещение и больше отдыхайте.

Напомним, что 9 октября была еще одна мощная магнитная буря. О том, к каким последствиям привела она, и как с ней можно было бороться читайте в нашем материале.

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