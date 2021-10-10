Высокое артериальное давление заставляет мозг стареть быстрее: в мире все больше 30-летних, страдающих высоким АД

Согласно новому исследованию Австралийского национального университета (ANU), люди с повышенным кровяным давлением, которое находится в пределах нормального рекомендуемого диапазона, подвержены риску ускоренного старения мозга.
Исследование также показало, что оптимальное кровяное давление помогает нашему мозгу оставаться как минимум на шесть месяцев моложе нашего фактического возраста. В настоящее время исследователи призывают обновить национальные руководящие принципы здравоохранения, чтобы отразить их важные выводы, пишет medicalxpress.com.
Исследование ANU, опубликованное в Frontiers in Aging Neuroscience , показало, что у участников с высоким кровяным давлением был более старый и, следовательно, менее здоровый мозг, что увеличивало их риск сердечных заболеваний, инсульта и деменции.
Участники с повышенным кровяным давлением, но в пределах нормы, также имели более старый мозг и подвергались риску проблем со здоровьем.
«Это мнение о том, что мозг становится нездоровым из-за высокого кровяного давления в более позднем возрасте, не совсем верно», - сказал профессор Николя Чербуин, руководитель Центра исследований старения, здоровья и благополучия ANU.
«Это начинается раньше, и у людей с нормальным кровяным давлением ».
Нормальное кровяное давление определяется давлением ниже 120/80, тогда как оптимальное и более здоровое кровяное давление ближе к 110/70.
Новое исследование было проведено после того, как крупное международное исследование показало, что число людей старше 30 лет с высоким кровяным давлением во всем мире удвоилось.
Кардиолог и соавтор исследования профессор Вальтер Абхаяратна сказал, что если мы будем поддерживать оптимальное артериальное давление, наш мозг с возрастом будет оставаться моложе и здоровее.
«Важно на ранних этапах жизни вносить изменения в образ жизни и диету, чтобы не допустить чрезмерного повышения артериального давления, а не ждать, пока это станет проблемой», - сказал он.
«По сравнению с человеком с высоким кровяным давлением 135/85, у человека с оптимальным показателем 110/70 был обнаружен мозговой возраст, который кажется более чем на шесть месяцев моложе к тому времени, когда он достигает среднего возраста».
Команда ANU в сотрудничестве с коллегами из Австралии, Новой Зеландии и Германии изучила более 2000 снимков мозга 686 здоровых людей в возрасте от 44 до 76 лет.
Артериальное давление участников измерялось до четырех раз за 12-летний период. Данные сканирования мозга и артериального давления использовались для определения возраста мозга человека, который является мерой его здоровья.
Ведущий автор, профессор Чербуин, сказал, что результаты исследования подчеркивают особую озабоченность молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, потому что требуется время, чтобы последствия повышенного кровяного давления повлияли на мозг.
«Обнаружив влияние повышенного кровяного давления на здоровье мозга людей в возрасте от 40 и старше, мы должны предположить, что эффекты повышенного кровяного давления должны накапливаться в течение многих лет и могут начаться в возрасте 20 лет. Это означает, что у молодых людей мозг уже уязвим », - сказал он.
Профессор Абхаяратна сказал, что результаты исследования показывают, что всем, включая молодых людей, необходимо регулярно проверять свое кровяное давление.
«Взрослые австралийцы должны использовать возможность проверять свое кровяное давление не реже одного раза в год при посещении терапевта, чтобы убедиться, что их целевое кровяное давление ближе к 110/70, особенно в младших и средних возрастных группах», - сказал он. сказал.
«Если у вас повышен уровень артериального давления, вам следует воспользоваться возможностью поговорить со своим терапевтом о способах снижения артериального давления, включая изменение таких факторов образа жизни, как диета и физическая активность».